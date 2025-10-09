Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obraća građanima iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike. On je na početku obraćanja rekao je da su sankcije NIS-u višestruko štetne za Srbiju i da će pogoditi svakog građanina naše zemlje.

"Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i koja se nikada nije hvalila otimačinom i tako smo se uvek odgovorno ponašali ne možemo sa radošću da pristajemo na modele otimanja nečijeg kapitala ili nečije imovine. To je naša politička odluka. Mi smo razgovarali i nastavićemo razgovore sa američkim partnerima. Jutros smo imali razgovore i sa ruskim ambasadorom. Očekujemo dalje reakcije Moskve", rekao je Vučić na vanrednoj konferenciji za medije u Predsedništvu Srbije.

Kako je dodao "NIS može da radi bez dotoka nafte do 1. novembra".

Američke sankcije protiv Naftne industrije Srbije jutros su, po našem vremenu u 6 ujutru, stupile na snagu, a predsednik je nagalsio da to nije pitanje funkcionisanja samo jedne kompanije.

"To su izuzetno teške posledice za celu našu zemlju, u političkom, ekonomskom, socijalnom, svakom drugom smislu. Ono što je najvažnije to je da građani Srbije razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca, protiv nekoga u državnom aparatu, da je ovo nešto što će da pogodi svakog građanina naše zemlje. Zato moramo da budemo ujedinjeni, zato moramo da budemo ujedinstveni, da pronalazimo najbolje moguće rešenje", poručio je.