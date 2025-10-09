Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Hrvatskoj da ne brine za NIS, jer i Srbija ima spreman odgovor - spremna je da kupi Hrvatsku elektroprivredu (HEP) i to, kako je rekao, za 50 odsto veću cenu od bilo kog ponuđača na svetu!

"Srećan sam što su iz Hrvatske zainteresovani da kupe NIS, to pokazuje koliko im je stalo do Srbije. Videli smo kroz njihove "podrške" u prethodnih 11 meseci koliko im je stalo do nas i na koji način", rekao je ironično Vučić dodajući da će Srbija razmotriti svaku ponudu, ali da ne sedi skrštenih ruku.

"Kada nas naši ljudski partneri i prijatelji obaveste da li planiraju prodaju, mi ćemo im javiti da li prihvatamo. Ali da ih odmah obavestim - mi imamo najbolju ponudu za Hrvatsku elektroprivredu (HEP). Niko na svetu im neće ponuditi toliko novca koliko ćemo mi da im ponudimo! Niko! Nema te Amerike, Kine, Nemačke, niko na svetu im neće ponuditi toliko. Mi ćemo dati 20%, ma kakvi, 50% više para za HEP dajemo nego bilo koji drugi ponuđačna svetu", poručio je Vučić.

Foto: Petar Aleksić

Predsednik je naglasio da Srbija ne traži pravo preče kupovine, već samo pošten tender, i da će u svakom trenutku biti spremna da ponudi više od bilo koga drugog.

"Izaberite najbolju ponudu, a mi dajemo 50% više para! Samo da to imaju u vidu naši hrvatski prijatelji. Sve najbolje im želimo!", dodao je Vučić u svom prepoznatljivom stilu.

Podsetimo, hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar izjavio je ranije danas da je Zagreb spreman da uđe u vlasničku strukturu Naftne industrije Srbije (NIS), pa čak i da preuzme kontrolu nad delom maloprodajnog tržišta, “kako bi se olakšalo poslovanje i jednima i drugima”.