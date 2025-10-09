"ZAMISLITE DA SE SRBIJA TAKO PONAŠA S TERITORIJOM KOJA JE TURSKOJ PROBLEMATIČNA" Vučić o Erdoganu i turskim dronovima za Prištinu: Samo tražimo poštovanje prava
Predsednik Vučić istakao je danas u obraćanju javnosti kako je možda pregrubo reagovao na vest o naoružavanju Prištine od strane Turske ili Turkije, kako se Turska odnedavno naziva.
"Ovo nije od juče, a meni je jedini cilj zaštita srpskog naroda na KiM i da se na tom prostoru sačuva mir i stabilnost. Video sam da mnogi pišu kako sam se do juče grlio sa Erdoganom, a on nam je sad ovo priredio. Uvek ću da poštujem Erdogana, on je veliki lider koji je podigao Ankaru iz pepela, ali je i moja dužnost da zaštitim narod svoje zemlje", naglasio je predsednik Vučić.
Kako je dodao, nije vreme za nestabilnost i neophodno je poštovati Povelju UN i Rezoluciju UN.
"Molimo za elementarno poštovanje ljudskih prava i prava Republike Srbije. Da li možete da zamislite da smo se mi tako ponašali sa nekom teritorijom koja je u Turskoj problematična. Važno je poštovanje i ja pozivam turske kolege na dijalog", istakao je predsednik Srbije.
Kako je naglasio, on ne preti Turskoj.
"Samo smo razumeli poruku", naveo je.
Podsećamo, kontejneri sa hiljadama kamikaza turskih borbenih dronova "skajdager", koji nose eksploziv, stigli su juče na aerodrom u Prištini, tri meseca pre roka, a u jeku kampanje pred lokalne izbore na KiM.