Predsednik Vučić istakao je danas u obraćanju javnosti kako je možda pregrubo reagovao na vest o naoružavanju Prištine od strane Turske ili Turkije, kako se Turska odnedavno naziva.

"Ovo nije od juče, a meni je jedini cilj zaštita srpskog naroda na KiM i da se na tom prostoru sačuva mir i stabilnost. Video sam da mnogi pišu kako sam se do juče grlio sa Erdoganom, a on nam je sad ovo priredio. Uvek ću da poštujem Erdogana, on je veliki lider koji je podigao Ankaru iz pepela, ali je i moja dužnost da zaštitim narod svoje zemlje", naglasio je predsednik Vučić.

Kako je dodao, nije vreme za nestabilnost i neophodno je poštovati Povelju UN i Rezoluciju UN.

"Molimo za elementarno poštovanje ljudskih prava i prava Republike Srbije. Da li možete da zamislite da smo se mi tako ponašali sa nekom teritorijom koja je u Turskoj problematična. Važno je poštovanje i ja pozivam turske kolege na dijalog", istakao je predsednik Srbije.

Kako je naglasio, on ne preti Turskoj.

"Samo smo razumeli poruku", naveo je.