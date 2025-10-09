Na pitanje N1 da prokomentariše to da je pre godinu dana govorio "o zlatnom dobu odnosa sa Turskom, a sada optužuje" i "kakav je to misaoni proces", Vučić kaže:

- Sa N1, Savatović je rekao: "Pre godinu dana ste rekli da živite u zlatnom dobu odnosa Srbije i Turske, a godinu dana kasnije optužujete Tursku za naoružavanje Albanaca. Kakav je to misaoni proces kod Vas gospodine Vučiću, Otomanska imperija, šta se promenilo za godinu dana?"

- Kakav je to moj misaoni proces? Potpuno logičan, svakog normalnog i racionalnog čoveka, predsednika jedne zemlje. Misaoni proces čoveka koji voli svoju zemlju. Koji razume koliko je Turska važna i trudi se da gradi najbolje odnose i to sam uspeo da uradim i to jeste zlatno doba odnosa Srbije i Turske. Posao predsednika je da u trenutku, kada neko naoružava one koji progone Srbe na KiM da na to ukaže.

- Da na to nisam ukazao vi bi rekli da sam bio kukavica i da nisam smeo da kažem. Uradio sam to i pre više od godinu dana gde nisam bio kao turista već kao predsednik suverene i nezavisne države. I tada sam se ponašao odgovorno. Juče sam reagovao jer sam shvatio da je poslednji čas da moram da reagujem i da čuvam odnose sa Turskom, ali ne mogu da ih čuvam po cenu opstanka naroda na KiM. Uvek ću da poštujem Erdogana, podržao sam ga kad je bio puč protiv njega i sutra bih to uradio, kad zlikovci pokušavaju nekog da ruše, i kakve veze to ima sa tim što sam stao u odbranu sprskog naroda. Misaoni proces svakog patriote je baš takav, jasan i logičan. To što vama nije jasan, mislim da nije do mene.

Na pitanje N1 koje se odnosi na to što je danas zamolio Macuta i Brnabić da ubrzaju sve oko reformske agende "kakav je to misaoni proces", predsednik je kazao:

- To što sam zamolio Anu i Macuta, da li to znači da mi nismo bili na evropskom putu? Ovako izgleda moj misaoni proces.Ana Brnabić se muči skoro dve godine i trudi se da ispuni želje i čestitke onih koji nam odlučuju o svemu u zemlji, CRTA i svi ostali, oni koji su direktno angažovani u sprovođenju revolucije i sve zahteve morate da ispunite i Ana se trudi. Koliko puta je ODIHR menjao stavove, tačno 10 puta su menjali mišljenje šta moramo da primenimo. Da bi nas vrteli u krug, da nam ne bi otvorili Klaster 3 i rekli kako nismo ispunili agendu. Rekao sam Ani, nemoj ni da se prepireš, šta god da traže sve im daj. Kad mi prođe mandat, ja sam gospodin čovek pa da vas naučim kako se to čita i kako možete da predvidite izborne rezultate. To je ozbiljnije rabota nego što mnogi misle. Šta god da traže sve im daj, da vidim šta će sledeće da smisle.

- Vi stvarno mislite da narod ne vidi ko ima ubedljivu većinu, vi mislite da mi ne umemo da čitamo istraživanja. Vi razumete da su sve vreme lagali o biračkom spisku, da sebe utešite u svom mehuru laži, pa ste sebe ubedili u to. Evo kako se bliže izbori u Negotinu, Mionicu - pa ne možemo baš da ih zgazimo... Ljudi hoće ćacije, one koji hoće da rade i uče! Neće lenčuge, one koji su protiv države, one koji su prodali sve, preprodali, zaključio je Vučić.