Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, reagovala je danas povodom zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju pevačici Anđeli Ignjatović Breskvici.

Ona je navela da Breskvica ruši Kurtijevu “državu.”

“Anđela Ignjatović Breskvica trebalo je da zapeva u Kosovskoj Mitrovici, ali u 21. veku, usred Evrope, Kurtijeva policija joj je zabranila prelazak administrativne linije. Geslo da umetnost ne poznaje granice važi — ali samo ako umetnik nije Srbin. Kad je Srpkinja, onda i pesma postaje pretnja.