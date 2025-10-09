BRESKVICA RUŠI KURTIJEVU “DRŽAVU” Ministarka Stamenkovski: Istina boli, ali najviše boli ono što i oni dobro znaju, dole je bilo i ostaće Gnezdo orlova
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, reagovala je danas povodom zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju pevačici Anđeli Ignjatović Breskvici.
Ona je navela da Breskvica ruši Kurtijevu “državu.”
“Anđela Ignjatović Breskvica trebalo je da zapeva u Kosovskoj Mitrovici, ali u 21. veku, usred Evrope, Kurtijeva policija joj je zabranila prelazak administrativne linije. Geslo da umetnost ne poznaje granice važi — ali samo ako umetnik nije Srbin. Kad je Srpkinja, onda i pesma postaje pretnja.
I to najbolje pokazuje koliko su „temelji“ kosovske državnosti krhki. Toliko su „čvrsti“ da ih je poljuljala jedna devojka sa mikrofonom. Istina boli, a najviše boli ono što i oni dobro znaju: dole je bilo i ostaće Gnezdo orlova”, istakla je ministarka.