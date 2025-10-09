Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali rekao je večeras da za tri dana zasedanja Skupštine Srbije građani od predstavnika opozicije nisu mogli da čuju ništa konstruktivno što bi predložene zakone učinilo boljim, a kojima se, kako je istakao rešavaju mnogi problemi građana.

"Osim reči koje su vezane za blokade, hapšenje, nasilje, pretnje, ništa drugo niste mogli da čujete, ali to je ta razlika između njih i nas koji uvek pokušavamo da uradimo nešto za građane Srbije, što njima olakšava svakodnevni život i što izlazi u susret njihovim svakodnevnim potrebama", rekao je Mali na kraju današnjeg rada Skupštine Srbije.

Istakao je da predloženi zakon o legalizaciji neće rešiti sve probleme građana, ali će velikom broju građana rešiti neki problem.

"Konačno će biti svoj na svome, konačno će moći da upišu pravo svojine. Ako imate neki drugi predlog, gospodo iz opozicije, videćemo da li ćete glasati za taj zakon pa da građanima Srbije objasnite zašto ste protiv da budete svoj na svome i zašto ste protiv da upišu svoje pravo svojine", naveo je Mali.

On je dodao da se isto odnosi na izmene zakona kada je izvršenje u pitanju.

"Ako ste protiv toga da ona lica koja imaju samo jednu stambenu jedinicu do 60 kvadrata i koja, ako izgube tu stambenu jedinicu neće imati gde da žive, ako ste protiv toga da to usvojimo, recite naravno. To nije loše za političku borbu koja sledi, ali to govori dovoljno o vama", rekao je Mali.

Podsetio je da je početkom godine parlament doneo izmene Zakona o obrazovanju i da se prvi put srpskim studentima vraća pola školarine iz budžeta Srbije.

"Doneli smo zajedno Zakon o alimentacionom fondu. Zašto taj zakon niko pre nije doneo? Da pokažemo da brinemo o onima o kojima supružnici, nažalost, ne brinu. Takođe se isplaćuje iz budžeta i pokazujemo brigu prema onima kojima je briga najpotrebnija", naveo je ministar.

Istakao je da je za par meseci više od 3.000 mladih kupilo svoju prvu nekretninu preko jeftinih kredita za mlade, pod izuzetno povoljnim uslovima.

"To pokazuje snagu naših javnih finansija, ali i brigu o građanima", rekao je Mali.

Govoreći o inflaciji, ministar je rekao da su videli da je inflacija u julu bila velika i odmah su pokrenuli mehanizam da se ograniče marže kod trgovinskih lanaca na prehrambene proizvode, kućnu hemiju.

"Već imate efekat da je u septembru inlacija 2,9 odsto. To ne rešava sve probleme građana, ali pokazuje našu brigu prema njima", zaključio je Mali.