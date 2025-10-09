Očekuje se više od 300 učesnika na konferenciji u Palati Srbija
Konferencija "Bezbednost i odgovornost"
PREDSEDNIK VUČIĆ SUTRA NA KONFERENCIJI O BEZBEDNOSTI DECE U organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu decu: Predavači iz celog sveta!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Palati Srbija 10. konferenciji o bezbednosti dece "Bezbednost i odgovornost", saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Ove godine tema konferencije je "Dete u dobu algoritama", a organizator, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, očekuje više od 300 učesnika.
Na konferenciji će učestvovati vrhunski predavači iz FBI-ja, EVROPOL-a, Microsofta, kao i drugi eksperte iz regiona i Srbije, koji će predstaviti najnovije izazove i rešenja u oblasti digitalne bezbednosti, zaštite dece i upotrebe veštačke inteligencije.
