Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Palati Srbija 10. konferenciji o bezbednosti dece "Bezbednost i odgovornost", saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ove godine tema konferencije je "Dete u dobu algoritama", a organizator, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, očekuje više od 300 učesnika.

Na konferenciji će učestvovati vrhunski predavači iz FBI-ja, EVROPOL-a, Microsofta, kao i drugi eksperte iz regiona i Srbije, koji će predstaviti najnovije izazove i rešenja u oblasti digitalne bezbednosti, zaštite dece i upotrebe veštačke inteligencije.

