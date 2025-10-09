Slušaj vest

"Srbija je pozdravila vest o sporazumu o prekidu vatre, uključujući povratak svih talaca u Izrael, posebno izraelsko-srpskog zarobljenika Alona Ohela", izjavio je danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić za "Džeruzalem post".

- Primili smo s velikim olakšanjem vest da bi naš državljanin, Alon Ohel, mogao biti među onima koji će biti pušteni u prvoj fazi ovog aranžmana. Srbija je od samog početka sa najvećom zabrinutošću pratila njegovu situaciju i tiho je radila diplomatskim kanalima kako bi podržala napore koji vode ka njegovom bezbednom povratku - rekao je Vučić.

U maju je za "Postu" otkrio da je lično apelovao na arapske lidere da pomognu u obezbeđivanju Ohelovog oslobađanja.

- Sreo sam se sa njegovom porodicom nekoliko puta. Bio sam toliko dirnut načinom na koji su predstavljali slučaj svog sina i unuka kada su bili ovde. Bili su tako ponosni i tako dostojanstveni. Sve su radili na svečan, ozbiljan način; činili su sve da pomognu - rekao je Vučić tada u Predsedničkoj palati u Beogradu.

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra

Alon Ohel, izraelsko-srpski mladić, prisustvovao je muzičkom festivalu Nova u blizini Reima kada su pripadnici Hamasa upali u Izrael. Njegova porodica je u aprilu otkrila da su od oslobođenih talaca dobili informacije da je Ohel sada slep na jedno oko. Očekuje se da će najkasnije do ponedeljka svi taoci, i mrtvi i živi, biti vraćeni u Izrael.

Govoreći o sporazumu uopšte, Vučić je naglasio za "Post" da "Republika Srbija pozdravlja sporazum postignut između Izraela i Hamasa uz posredovanje Sjedinjenih Država", koji označava važan korak ka deeskalaciji i obnavljanju mira u regionu.