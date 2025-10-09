Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u subotu, 11. oktobra, širom zemlje biti organizovani skupovi u znak protivljenja blokadama i nasilju, ali i kao snažna podrška Srbima na Kosovu i Metohiji.

„Ovog puta okupljanja neće biti samo poruka 'stop blokadama', već i znak solidarnosti i podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji“, izjavio je Vučić tokom obilaska beogradske Ložionice.

On je precizirao da ga je o planu organizacije obavestio Centar za društvenu stabilnost, koji je i zvanični organizator skupova. Prema njegovim rečima, skupovi neće svuda počinjati u isto vreme, već će se održavati u različitim terminima — negde u 16, negde u 17, a ponegde i u 18 časova.

„Ono što mi je rečeno jeste da će ovog puta okupljanja biti u najvećem broju mesta do sada, čak i u mnogim selima širom Srbije. Ljudi će izaći da pokažu svoje jedinstvo, da pruže podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali i da jasno kažu ‘ne’ nasilju i ‘ne’ blokadama“, poručio je predsednik.

Vučić je istakao da je važno da Srbija ostane stabilna i jedinstvena, bez podele i destruktivnog ponašanja, i da pokaže da podržava mir i svoje sunarodnike gde god da žive.