"SPUSTIMO LOPTU - JER MIONICA VOLI DOBROTU": Socijaldemokratska partija Srbije predala listu za lokalne izbore u Mionici
Socijaldemokratska partija Srbije predala je večeras listu kandidata za lokalne izbore u Mionici, koji će biti održani 30. novembra ove godine. Naziv izborne liste je "Socijaldemokratska partija Srbije – Marko Zeman".
Na listi SDP Srbije nalazi se 18 kandidata, od kojih su 10 muškarci, a osam žene.
Prilikom sastavljanja liste vodilo se računa i o teritorijalnoj zastupljenosti, da jednako budu predstavljeni i sedište opštine, kao i većina sela.
Većina kandidata prvi put učestvuje na izborima i vodiće pozitivnu i umerenu kampanju sa ciljem rešavanja konkretnih lokalnih problema, kao i potrebe da se spuste tenzije i uspostavi stalni dijalog između različitih aktera u opštini Mionica.
Izborni slogan sa kojim nastupa SDP Srbije glasi: "Spustimo loptu - jer Mionica voli dobrotu".