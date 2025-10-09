Slušaj vest

Socijaldemokratska partija Srbije predala je večeras listu kandidata za lokalne izbore u Mionici, koji će biti održani 30. novembra ove godine. Naziv izborne liste je "Socijaldemokratska partija Srbije – Marko Zeman".

Na listi SDP Srbije nalazi se 18 kandidata, od kojih su 10 muškarci, a osam žene.

Prilikom sastavljanja liste vodilo se računa i o teritorijalnoj zastupljenosti, da jednako budu predstavljeni i sedište opštine, kao i većina sela.

Većina kandidata prvi put učestvuje na izborima i vodiće pozitivnu i umerenu kampanju sa ciljem rešavanja konkretnih lokalnih problema, kao i potrebe da se spuste tenzije i uspostavi stalni dijalog između različitih aktera u opštini Mionica.