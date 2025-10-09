Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uvođenje sankcije NIS-u od SAD višestruko loša vest za Srbiju koju će osetiti svi građani i dodao da ćemo nastaviti razgovore sa američkim partnerima, kao i da očekujemo dalje reakcije Moskve.

"To su izuzetno teške posledice za celu našu zemlju, u političkom, ekonomskom, socijalnom, svakom drugom smislu. Ono što je najvažnije to je da građani Srbije razumeju da ovo nije upereno protiv pojedinca, protiv nekoga u državnom aparatu, da je ovo nešto što će da pogodi svakog građanina naše zemlje. Zato moramo da budemo ujedinjeni, zato moramo da budemo ujedinstveni, da pronalazimo najbolje moguće rešenje", rekao je Vučić.

Ovo su predsednikove glavne poruke po pitanju NIS-a i situacije nakon uvođenja sankcija.

Rafinerija može da radi do 1. novembra

Predsednik Srbije izjavio je danas da je realna procena da rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra. Vučić je kazao da taj period može biti duži za pet ili sedam dana, ali da će teško biti duže od toga.

Goriva ima do Nove godine

Kada je reč o gorivu, kako je rekao Vučić, do Nove godine neće biti nikakvih problema, a što se tiče naftnih derivata - dizela, benzina, bezolovnog mazuta, svega što je potrebno, ima dovoljno u rezervama.

- Sva naša skladišta su prepunjena. Mi nemamo više gde da stavljamo. Kada krene potrošnja derivata, onda mi moramo i zato nam je potrebna vanredna skupština akcionara, da idemo sa uvozom nafte i kako da uvozimo naftu i kako može rafinerija da nastavi da radi, a sa druge strane, kako i na koji način možemo da uvozimo derivate - rekao je Vučić, dodajući da se mora razgovarati sa akcionarima da li oni mogu da prerađuju tu naftu ili ne mogu.

- Sa Rusima. Ako ne mogu, mi moramo da uvozimo direktne derivate. A onda je pitanje prevoza. Ne samo mi da nemamo, nego nigde u ovom delu Evrope nema dovoljno kapaciteta za prevoz derivata. I sve ovo se može dešavati posle Nove godine - kazao je Vučić.

Imamo dovoljno rezervi

Podsećajući da JANAF prekida dotok nafte, Vučić je istakao da građani ne brinu, jer Srbija ima dovoljno rezervi.

"U rezervi imamo dovoljno i ljudi ne treba da paniče i ne treba da brinu ni na koji način. Naše su rezerve pune. Imamo u rezervama ukupno 342.000 tona dizela, imamo preko 66.000 tona benzina. Što se mazuta tiče, u EPS-u ga ima dovoljno za godinu dana, što je izuzetno važno jer on služi ponekad kao amalgam za ugalj, a ponekad za pojačavanje kalorijske vrednosti u pećima, što je od ogromnog značaja", rekao je Vučić.

Pokrenuta procedura za naftovod

Vučić je izjavio da je istina da Srbija nema dovoljno kapaciteta da uvozi potrebne količine naftnih derivata, ali da su pokrenute sve procedure da se izgradi naftna infrastruktura od Novog Sada do mesta Alđo u Mađarskoj u naredne dve godine.

"Potrebno je 108 kilometra kroz našu zemlju da se izgradi dodatno od Novog Sada naftovoda, obezbedili smo pare i verujemo da za dve godine možemo da završimo izgradnju tog naftovoda. Kada bismo imali taj naftovood mi bismo imali naftu koju bismo mogli da sprovedemo do rafinerije i ne bismo imali nikakav problem", rekao je Vučić.

Problemi sa karticama i plaćanjem

Vučić je kazao da je pitanje trenutka kada će na NIS-ovim benzinskim stanicama biti onemogućeno plaćanje karticama ''Viza'', Masterkard'' i ''Ameriken ekspres'', a da će se moći da se plaća ''Dina'' karticom i gotovinom.

Naveo je i da NIS ima dovoljno finansijskih sredstava na svom računu i na računu u Poštanskoj štedionici, gde su sredstva oročena, ali da će strane banke tražiti otplatu kredita.

Vučić je rekao da će NIS danas radnicima isplatiti plate za oktobar, ali ne i unapred za novembar, kako se prethodno nadao.

Avio saobraćaj bez problema

Istakao je da su jutros uspeli da reše avio prevoz u potpunosti.

- Ni jedan avion nije želeo da sipa sertifikovanu naftu NIS-a. Niko neće da potpadne pod američke sankcije, da ne može da leti nad nebom Evropske unije, nad nebom Sjedinjenih Američkih Država. Samo hoću da znate koliki je problem. Nije to pitanje vašeg automobila ili moga automobila ili bilo čega drugog. Ovo je pitanje mnogo šire i mnogo veće. Uspeli smo da rešimo preko saradnje sa kuvajtsko-britanskom kompanijom. Uspeli smo da rešimo i naši avioni i svi drugi avioni koji sipaju gorivo u Beogradu, neće imati nikakvih problema - kazao je Vučić. Dodao je da je obavljena i snabdevenost kerozinom i da postoje dovoljne rezerve.

Formiranje radne grupe

Vučić je rekao da će u narednom periodu biti formirana radna grupa, čiji će i sam biti član, kako bi se obezbedio normalan život građanima kao i da će zamoliti ruske prijatelje da još jednom razmisle o posladicama sankcija za Srbiju i pokušaju da zajedno sa srpskom stranom pronađu rešenje.

On je dodao i da je veoma važno da se zamole Rusi da razgovaraju sa Amerikancima, između ostalog, i na temu sankcija NIS-u.

Gasni aranžman sa Rusijom

Vučić izjavio je da se nada da ćemo do kraja ovog meseca imati potpisan gasni aranžman sa Rusijom, što bi dosta osnažilo poziciju naše zemlju i garantovalo nam neku vrstu sigurnosti.

Istakao je i da je dobio poziv da ode u Moskvu na energetski samit, ali da je to nemoguće jer u Beograd tada dolazi predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Imamo prepunjene rezerve gasa, govorim samo o srpskim rezervama, ne ruskim – 350 miliona kubnih metara gasa u Banatskom dvoru i 183 miliona kubnih metara koje držimo u Mađarskoj. To je kao da držimo u Banatskom dvoru, potpuno stabilno i apsolutno sigurno za snabdevanje. To je oko 533 miliona kubnih metara - rekao je Vučić.

Informacije na dnevnom nivou

Vučić je izjavio da će mediji zbog uvođenja američkih sankcija NIS-u dobijati informacije na dnevnom nivou koliko trošimo rezerve i naftne derivate.

- Imaćete informacije na dnevnom nivou i dobićete tačno i koga da kontaktirate za šta, na koji način, u roku od 48 sati, da imate dnevne informacije koliko rezervi trošimo, svih različitih derivata, naftnih, koliko gasa trošimo, kako to ide - rekao je Vučić.

Poručio je građanima da nema razloga za paniku.