Slušaj vest

Savetnica za medije predsednika Republike Srbije Aleksandar Vučića, Suzana Vasiljević, gostovala je u emisiji "Da se ne lažemo" sa Novicom Popovićem na Informer TV, gde je, između ostalog, rekla kako postoje ljudi koji loše savetuju predsednika Vučića kako bi preko njega sproveli svoje male interese, ali se dotakla i izjava da se predsednik plaši pitanja određenih novinara.

- Pojedinci često svoje male interese pokušavaju da sprovedu koristeći njega. Govorim o širem krugu ljudi. To naravno nisu ljudi koji rade sa nama. Često se desi da mi pokaže poruku - "vidi ovaj mi poslao ovo, je li tačno"... Ne razumem zašto to ljudi rade, ali znam da rade. Znam da se to dešava svuda na svetu. Sreća da on ume da proceni i da ume da odreaguje dobro i da se ne uhvati na prvu loptu - rekla je Vasiljevićeva.

Odgovarajući na pitanja kako izgleda savetovati "čoveka koji sve zna", Vasiljevića je odgovorila da je "jako teško".

- Moraš da živiš za to kao što i Aleksandar Vučić živi. Moraš da se baviš poslom 24 sata. Kada odeš kući, posao ne prestaje. Nema pauze. Tu su Tviter, društvene mreže... - kazala je Vasiljevića.

1/7 Vidi galeriju Suzana Vasiljević Foto: printscreen Informer

O navodima da se Vučić plaši pitanja novinara

Komentarišući današnje vanredno obraćanje predsednika Vučića, Vasiljević je istakla da se Vučić ne plaši pitanja novinara sa N1.

- Hoću da kažem da on recimo često, eto kao, njemu je u redu jer hoće da čuje njihova pitanja (novinara sa N1, prim. aut.), zato što zaista nema čega da se plaši, jer mislim čovek koji izađe u živom programu na intervju sa Kristijanom Amanpour, da li vi zaista mislite da on plaši pitanja Žakline Tatalović ili Mladena Savatovića? - navela je Vasiljević i dodala:

- Ne, nemojte se ljutiti, ali mislim da je stvarno malo smešno. Tako da, ili novinar BBC-a, ili koga god, mislim, Le Monda, Reuters-a, Financial Times-a, mislim, on nikada nije odbio, ne postoji medija za koji nije dao intervju, sad možete vi misliti sad on kao izađe kod Kristijan Amanpour, koja je sigurno mnogo bolja prema Srbiji od Žakline Tatalović, Mladena Savatovića, Sovilja ili bilo koga od tih ljudi sa opozicionih medija. Mislim da je besmisleno to što oni pokušavaju da naprave zvezde od sebe i da, nepristojnošću pokušavaju da naprave zvezde od sebe. Ne radi se to tako, to se radi o obrazovanju, inteligenciji, spremnošću na temu koju želiš da pokriješ i da na dobar i pametan način postaviš teško pitanje. Ne postoji pitanje na koje neko ne može da odgovara.

Foto: Petar Aleksić

O Zdravku Ponošu

Pročitala je saopštenje Zdravka Ponoša, predsednika stranke SRCE, u kom kaže da je "obeležavanje lokala u Kraljevu, zbog podrške protestima, pretnja".

- Sve bi to bilo u redu, ja sam potpuno saglasna s ovim saopštenjima i sa izjavom gospodina Ponoša ili čija god je već. Ali to bi bilo okej da sam ja rekla, ali čovek koji je ćutao sve vreme, setite se, oni su bili ispred moje kuće, nije samo moje, bili su ispred kuća funkcionera stranke na vlasti, bili su ispred ljudi koji nisu funkcioneri kao ja. Oni su obeležavali naše zgrade, meni su čak i kontejneri ispred zgrade šarali sa pretnjama. Setite se kada je bio poziv na generalni štrajk, to je bio prvi put da su kamere opozicionih medija išle i uživo u programu pokazivale lokale koji su radili na dan generalnog štrajka, da su oni napravili stranice na Instagramu, da su zapalili onog čoveka koji nije ni član Srpske napredne stranke u Valjevu, zapalili su mu lokal - rekla je i dodala:

- A da ne pričamo, ja uopšte ne ulazim u ono što se dešavalo poslednjih dva meseca sa zapaljenjem stranačkih prostorija Srpske napredne stranke, znači uopšte ne ulazim u taj deo, ja govorim o onome što su radili malim ljudima, vlasnicima kafića, vlasnicima prodavnica, pigara, nas su ljudi iz sela zvali, ljudi plaču, kažu, mi znate u selskoj sredini kada neko na radiju pročita vaše ime, to je linč, bukvalno su ljudi bili 11 meseci linčovani, na svim nivoima.

"Evo ga danas, zabrinut za Kraljevo"

Vasiljević je istakla da je Ponoš ćutao mesecima, a da se sada brine (samo) za Kraljevo.

- Gospodin Ponoša je bio jedan od tih koji uče se u linču. Evo ga danas, on je sad zabrinut za lokal u Kraljevu. A ja sam zabrinut za lokal u Kraljevu, gospodine Ponoša. Ali vi trebali kao odgovorni političar da ste bili zabrinuti 11 meseci za svakog čoveka iz bilo koje stranke. Ili bilo kog nestranačkog čoveka koji je imao simpatije prema vladajućoj stranci. Odnosno nije podržavao ovo što ste vi na ulicama radili. I trebalo je da se brinete o tim ljudima. Sramotno. Ja nemam reči.