Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković večeras je, povodom tvrdnji predsednice tzv. Kosova Vjose Osmani da postoje direktne intervencije Srbije na lokalnim izborima na Kosovu, poručio da je upravo ona sa, zajedno sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, sinonim za krađu na izborima.

„Vjosa Osmani se usuđuje da govori da Beograd kupuje glasove na KiM, a ona je sa Kurtijem sinonim za krađu na izborima! Izgleda da je zaboravila na optužnicu tzv. tužilaštva u Đakovici protiv Džem Hodže koji je plaćao 50 evra za svaki glas Kurtiju“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.

Petković je dodao i da je to samo jedan od mnogih sličnih primera.

Uoči lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji koji će biti održani u nedelju, 12. oktobra, Vjosa Osmani sastala se sa predsednikom Centralne izborne komisije Krešnikom Radonićijem i u razgovoru iznela tvrdnje o direktnim intervencijama Srbije na lokalnim izborima osudivši, kako je rekla, „mešanje zvaničnog Beograda“.