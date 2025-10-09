Slušaj vest

Policija je danas u mestu Vlakca Kragujevcu uhapsila Svetomira Krsmanovića (48) kada je u njegovom stanu pronašla arsenal oružja.

Reč je o bivšem pripadniku SAJ-a, specijalisti mineru, koji je sada izuzetno aktnivni blokader, u ulozi takozvanog veterana.

Foto: Printscreen

Krsmanović ima prebivalište u Novom Sadu, ali u Vlakcu ima stan koji koristi, a gde mu je policija pronašla ogromne količine oružja, municije...

Takođe, policija je na zidu zatekla ispisanu uvredljivu poruku za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Evo kompletnog spiska oružja pronađenog kod Svetomira Krsmanovića:

1/5 Vidi galeriju Policija uhapsila bivšeg pripadnika SAJ - blokadera Foto: MUP Srbije

-dve ručne bombe oznake “br.m75”,

-dve plastične flaše obmotane trakom u kojima se nalazi barut,

-dve kutije za ručne bombe zelene boje u kojoj se nalazi upaljač,

-pet pištoljskih okvira,

- osamnaest komada municije različitog kalibra i modela,

-67 komada municije kalibra 9mm,

-dva metka sa oznakom ik85,

-dvanaest komada puščane municije različitog kalibra,

-osam komada manevarske municije bez zrna,

-četrdeset i dva komada municije kalibra 75,

-sedam komada zrna od metka različitog kalibra,

-četrdeset tri komada čaura različitog kalibra,

-deset komada čauta - elektronske kapislr,

-dva mobilna telefona marke Nokia i HTC,

-tri policijske oznake,

-jedna metalna mačeta sive boje,

-službena legitimacija MUP-a,

-dva sredstva za vezivanje - službene lisice,

-jedna gas maska sa filterom,

-jedna beretka crne boje sa srpskim grbom,

-jedna košulja kamuflažne šare zelene boje.