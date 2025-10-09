EVO ZAŠTO JE VUČIĆ GOVORIO O OBOJENOJ REVOLUCIJI! Bivši specijalac u stanu ima arsenal oružja - policija ga uhapsila (FOTO)
Policija je danas u mestu Vlakca Kragujevcu uhapsila Svetomira Krsmanovića (48) kada je u njegovom stanu pronašla arsenal oružja.
Reč je o bivšem pripadniku SAJ-a, specijalisti mineru, koji je sada izuzetno aktnivni blokader, u ulozi takozvanog veterana.
Krsmanović ima prebivalište u Novom Sadu, ali u Vlakcu ima stan koji koristi, a gde mu je policija pronašla ogromne količine oružja, municije...
Takođe, policija je na zidu zatekla ispisanu uvredljivu poruku za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Evo kompletnog spiska oružja pronađenog kod Svetomira Krsmanovića:
-dve ručne bombe oznake “br.m75”,
-dve plastične flaše obmotane trakom u kojima se nalazi barut,
-dve kutije za ručne bombe zelene boje u kojoj se nalazi upaljač,
-pet pištoljskih okvira,
- osamnaest komada municije različitog kalibra i modela,
-67 komada municije kalibra 9mm,
-dva metka sa oznakom ik85,
-dvanaest komada puščane municije različitog kalibra,
-osam komada manevarske municije bez zrna,
-četrdeset i dva komada municije kalibra 75,
-sedam komada zrna od metka različitog kalibra,
-četrdeset tri komada čaura različitog kalibra,
-deset komada čauta - elektronske kapislr,
-dva mobilna telefona marke Nokia i HTC,
-tri policijske oznake,
-jedna metalna mačeta sive boje,
-službena legitimacija MUP-a,
-dva sredstva za vezivanje - službene lisice,
-jedna gas maska sa filterom,
-jedna beretka crne boje sa srpskim grbom,
-jedna košulja kamuflažne šare zelene boje.
Ako je dileme uopšte i bilo, sada je jasno zašto je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o obojenoj revoluciji.