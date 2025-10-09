Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić nasmejala je sve u sali za vreme sednice odgovorom blokaderu Milošu Parandiloviću.

Lider stranke Novo lice Srbije u naletu besa govorio je kako je od njegovog odlaska na letovanje sa drugarom napravljena gej afera, posle čega je usledio hit odgovor Ane Brnabić.

"Ja sa drugom kog znam od desete godine života odem na more, vi od toga pravite gej aferu. Zašto?", rekao je Parandilović, na šta je predsednica Skupštine odreagovala ovako:

"Ja sam videla to u medijima, za to vaše putovanje u Crnu Goru, i videla sam da su mediji od toga napravili aferu, što mislim da nije u redu. Ali prvi put od vas čujem da je to gej afera. Ja to podržavam. Makar vas ja podržavam. Prvi put sam od vas čula da je gej afera. Ja sam mislila samo afera, a ono gej afera. Onda kažu da smo mi poslanici dosadni... Bezveze".

A onda je Ana Brnabić poentirala:

"Gospodine Parandiloviću, da li želite repliku, vi imate sada kod mene posebno mesto u srcu".

To je izazvalo salvu smeha u skupštinskoj sali.

