Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da su američke sankcije Naftnoj industriji Srbije isključivo politička odluka i poručio da će Rusija nastaviti da podržava Beograd.

Aleksandar Bocan-Harčenko istakao je da "Gasprom" i Rusija ostaju pouzdani partneri Srbije.

"I naravno, nemamo nameru da okrenemo leđa Srbiji u ovakvoj situaciji. U okviru naše bilateralne saradnje Srbija će održati svoju energetsku bezbednost, kao i do sada", poručio je ruski ambasador, prenosi Tas.

Istakao je da je sada, kada su uvedene sankcije, najvažnije je da se to shvati mirno, bez nepotrebnih emocija.

"Odluka američke strane je doneta davno, zatim je bilo odlaganja, i na kraju krajeva to je potpuno politička odluka. Ovde nema ničega što se tiče ekonomije, energetike ili bilo čega drugog, to je politička odluka“, naglasio je Bocan-Harčenko.

Što se tiče NIS-a, dodao je, naša ambasada je u stalnom kontaktu s rukovodstvom kompanije, da su se oni dobro pripremili, znajući da će ta odluka biti donete pre ili kasnije, imaju rezerve i kapacitet da se prilagode.