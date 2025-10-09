SVI SRPSKI MEDIJI ODBIJENI! CIK nije odoborio akreditaciju nijednom mediju na srpskom jeziku za lokalne izbore na KiM
Centralna izborna komisija akreditovala je prvu grupu medija za praćenje lokalnih izbora na KiM u nedelju, 12. oktobra, ali među njima nema nijednog medija koji izveštavaju na srpskom jeziku.
CIK je odbio da izda akreditaciju Kosovo onlajnu, RTV Puls, TV Most, Kontakt Kosovska Mitrovica, Plus radiju, Prva TV, Radio Kim, Radio-televiziji Srbije, Tanjugu, Gračanica onlajnu, TV Gračanici, Mondo/Kurir TV, Insajderu, Ninamediji, RTV Vojvodini, Radio KM, Alternativni, TV Herc, Video plusu, Nova.rs, Medija centru Čaglavica, Danasu.
Nisu akreditovani ni Raporto24.com, Vendi Sot, Mitropol Media, MTVA – Državna mađarska televizija, Ekspoz medija, Leke Musoli, E Perditshmja BotaSote Re, R Media L.L.C.
Prema odluci CIK-a akreditovano je 29 lokalnih medija i 13 drugih međunarodnih medija, ukupno 573 njihova predstavnika.
U tabeli objavljenoj na sajtu, primetno je da su akreditacije dobili lokalni, kosovski mediji, albanski i nekoliko međunarodnih medijskih kuća.
Ipak, dopisništvo za Balkan RTV Slovenije iz Beograda našlo se u tabeli akreditovanih, ali i na spisku medija koji nisu dobili akreditaciju CIK-a.