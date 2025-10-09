Slušaj vest

Centralna izborna komisija akreditovala je prvu grupu medija za praćenje lokalnih izbora na KiM u nedelju, 12. oktobra, ali među njima nema nijednog medija koji izveštavaju na srpskom jeziku.

CIK je odbio da izda akreditaciju Kosovo onlajnu, RTV Puls, TV Most, Kontakt Kosovska Mitrovica, Plus radiju, Prva TV, Radio Kim, Radio-televiziji Srbije, Tanjugu, Gračanica onlajnu, TV Gračanici, Mondo/Kurir TV, Insajderu, Ninamediji, RTV Vojvodini, Radio KM, Alternativni, TV Herc, Video plusu, Nova.rs, Medija centru Čaglavica, Danasu.

Nisu akreditovani ni Raporto24.com, Vendi Sot, Mitropol Media, MTVA – Državna mađarska televizija, Ekspoz medija, Leke Musoli, E Perditshmja BotaSote Re, R Media L.L.C.

Prema odluci CIK-a akreditovano je 29 lokalnih medija i 13 drugih međunarodnih medija, ukupno 573 njihova predstavnika.

U tabeli objavljenoj na sajtu, primetno je da su akreditacije dobili lokalni, kosovski mediji, albanski i nekoliko međunarodnih medijskih kuća.

Ipak, dopisništvo za Balkan RTV Slovenije iz Beograda našlo se u tabeli akreditovanih, ali i na spisku medija koji nisu dobili akreditaciju CIK-a.

Ne propustitePolitika"OSMANI I KURTI SU SINONIM ZA KRAĐU NA IZBORIMA" Petković: Izgleda da je zaboravila na optužnicu protiv Džem Hodže koji je plaćao 50 evra za svaki glas Kurtiju
IMG-20250802-WA0321.jpg
SRBI NA KIM"TEROR PRIŠTINE SE INTENZIVIRAO PRED LOKALNE IZBORE": Petković sa Šinom o političko bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji
Петковић са замеником специјалног представника генералног секретара УН и в.д. шефа Мисије УНМИК-1.jpg
Politika"ZAMISLITE DA SE SRBIJA TAKO PONAŠA S TERITORIJOM KOJA JE TURSKOJ PROBLEMATIČNA" Vučić o Erdoganu i turskim dronovima za Prištinu: Samo tražimo poštovanje prava
erdogan.jpg
Politika"DOLIVANJE ULJA NA VATRU I ODLIČAN PRIMER ZLONAMERNOG MEŠANJA U REGIONALNE POSLOVE" Marko Đurić o turskom slanju dronova Prištini
17.jpg