Politika
"BEZBEDNOST I ODGOVORNOST" Vučić danas na 10. konferenciji o bezbednosti dece
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Palati Srbija 10. konferenciji o bezbednosti dece "Bezbednost i odgovornost".
Ove godine tema konferencije je "Dete u dobu algoritama", a organizator, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, očekuje više od 300 učesnika.
Na konferenciji će učestvovati vrhunski predavači iz FBI-ja, EUROPOL-a, Microsofta, kao i drugi eksperte iz regiona i Srbije, koji će predstaviti najnovije izazove i rešenja u oblasti digitalne bezbednosti, zaštite dece i upotrebe veštačke inteligencije.
Reaguj
Komentariši