Građani protiv blokada organizuju skupove podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji sutra, 11. oktobra, na više od 200 lokacija širom Srbije, Centar za društvenu stabilnost.

Skupovi će početi u subotu u 17 i 17.30 časova, objavljeno je na Instagram stranici Centra za društvenu stabilnost.

Spisak lokacija na kojima će biti održan skup pogledajte ispod:

Novi Sad, tri lokacije:

– Bulevar Vojvode Stepe,

– Bulevar Evrope i

– Sremska Kamenica, centra Sremske Kamenice.

Subotica, tri lokacije:

– Park Rajhla Ferenca (kod Železničke stanice),

– Bajmok, ulica Moše Pijade bb,

– Novi Žednik, ispred Doma kulture, ulica Bose Milićević broj 2.

Bačka Topola, Manifestacioni trg.

Mali Iđoš, centar, ulica Glavna broj 32, trg ispred zgrade Opštine.

Bečej, Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru i Tehničke škole.

Bačka Palanka, ulica akademika Milana Kurepe broj 8.

Bač, Sibirova ulica, ispred zgrade Opštine.

Sombor, trg Cara Uroša.

Kljajićevo, kod biste Miloša Kljajića.

Odžaci, ispred Mesne zajednice, ulica Knez Mihajlova broj 18.

Vrbas, Trg Nikole Pašića.

Kucura, ulica Đure Biljne, dečje igralište pored/iza stadiona.

Zmajevo, ugao Ivana Milutinovića i Kozaračke, restoran „Jadran“.

Kula, ulica Lenjinova broj 11.

Nova Crnja, ulica JNA broj 110, plato ispred Opštine.

Srbobran, Trg slobode.

Prigrevica, kod Pošte, ulica Vuka Karadžića broj 6/a.

Apatin, dve lokacije:

– Prigrevica, ulica Vuka Karadžića broj 6a, kod Pošte i

– ulica Srpskih Vladara broj 29, ispred zgrade Opštine.

Beočin, ulica Školska broj 2, na platou ispred Kulturnog centra.

Žabalj, ulica Nikole Tesle broj 45.

Temerin, ulica Novosadska broj 326, park ispred zgrade Opštine.

Bački Petrovac, park Zuske Medveđove,

ulica Narodne revolucije.

Kikinda, trg Srpskih dobrovoljaca broj 12, plato ispred Gradske kuće.

Čoka, ulica Potiska broj 20, ispred zgrade opštinske uprave.

Kanjiža, ulica Glavna broj 4, Gradski trg.

Ada, Mol, ulica Maršala Tita broj 72.

Senta, Gradski park kod fontane.

Novi Kneževac, Trg u centru, ulica Kralja Petra I Karađorđevića.

Novi Bečej, Trg oslobođenja kod parka.

Novo Miloševo, park kod spomenika oslobođenja.

Žitište, ulica Cara Dušana broj 15.

Zrenjanin, ulica Kralja Petra I broj 4.

Melenci, ulica Srpskih vladara broj 63 (ispred škole).

Titel, plato iza zgrade Opštine.

Sečanj, parking preko puta zgrade Opštine, ulica Vožda Karađorđa broj 78.

Inđija, ulica Vojvode Stepe broj 2, šetalište.

Ruma, ulica Železnička broj 31, Gradski trg.

Sremska Mitrovica, tri lokacije:

– Mala Nosna kod Lovačkog doma,

– Mačvanska Mitrovica, pešački most, i

– Laćarak, park kod mesne zajednice.

Pećinci, centar, pešačka zona.

Irig, Ribarski trg.

Šid, plato novog trga kulture, dvorište mesne zajednice.

Morović, kod mosta.

Kukujevci, u centru kod ambulante.

Sremski Karlovci, Trg ispred Bogoslovije.

Novi Banovci, ulica Kablarska broj 1a, plato ispred DIS-a.

Stara Pazova, ulica Svetosavska broj 11, plato ispred zgrade Opštine.

Pančevo, Dom Vojske, Trg Mučenika bb.

Starčevo – Pančevo, Trg Neolita.

Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog.

Kovin, trg ispred Doma kulture.

Kovačica, Maršala Tita broj 50, plato ispred zgrade Opštine.

Alibunar, plato ispred Doma kulture.

Bela Crkva, Miletićeva broj 2, plato ispred zgrade Opštine.

Plandište, Vojvode Putnika broj 38, plato ispred zgrade Opštine.

Opovo, u centru Opova.

Šabac, dve lokacije:

– ulica Gospodar Jevremova broj 6, ispred zgrade gradske uprave, i

– Mišar, ispred Doma kulture.

Vladimirci, ispred zgrade opštinske uprave.

Koceljeva, ispred zgrade opštinske uprave.

Bogatić, ispred zgrade opštinske uprave.

Loznica, ulica Jovana Cvijića (Gradsko šetalište), plato ispred zgrade Vukovog doma.

Lešnica, ulica Ive Lole Ribara, plato ispred Sportske hale.

Krupanj, Mačkov kamen 3, plato ispred Biblioteke Politika Krupanj.

Mali Zvornik, Donja Borina, plato kod crkve.

Ljubovija, Vojvode Mišića broj 45, plato ispred zgrade opštine.

Priboj, na opštinskom trgu ispred hotela „Lim“.

Prijepolje, na opštinskom trgu ispred Doma kulture.

Nova Varoš, na platou ispred opštine.

Sjenica, Plato ispred bioskopa, ulica Trg Svetozara Markovića.

Čačak, Župana Stracimira, plato ispred Gradske uprave.

Zablaće, Zablaće bb, ispred vrtića „Maslačak“.

Lučani, ulica Jugoslovenske Armije broj 5, ispred opštine Lučani.

Gornji Milanovac, ulica Vojvode Milana Obrenovića broj 6, ispred Doma kulture.

Bajina Bašta, trg Dušana Jerkovića.

Užice – Sevojno, spomenik palim borcima NOB-a (pored OŠ “Aleksa Dejović“).

Požega, Knjaza Miloša broj 8.

Arilje, Svetog Ahilija broj 52, ispred zgrade Opštine Arilje.

Petrovac na Mlavi, plato ispred sportske hale, Jovana Jovanovića Zmaja broj 3.

Veliko Gradište, centar grada, Voje Bogdanovića broj 4.

Golubac, centar grada, Golubački trg.

Malo Crniće, centar, Bajlonijeva bb.

Kučevo, centar, plato ul. Svetog Save.

Žagubica, centar, ispred zgrade Opštine.

Žabari, centar, ispred zgrade Opštine.

Kragujevac, tri lokacije:

– Sokolana – MZ Stara radnička kolonija,

– prodavnica Morava – MZ Cerovac i

– Dom kulture Poskurice – MZ Poskurice.

Knić, Trg Stevana Knićanina, park ispred Doma kulture.

Batočina, park pored crkve rođenja Presvete Bogorodice.

Rača, ulica Karađorđeva broj 48, plato ispred Kulturnog centra.

Lapovo, Trg Kralja Aleksandra, ispred zgrade Opštine.

Jagodina, Kulturni centar, ulica Kneginje Milice broj 21, ispred Kulturnog centra.

Paraćin, centar kod fontane.

Ćuprija, gradski trg Stefan Prvovenčani.

Svilajnac, Park prijateljstva, Trg heroja broj 2.

Despotovac, Despota Stefana Lazarevića broj 2, Centar za kulturu.

Rekovac, ulica Svetozara Markovića broj 2, Parking iza zgrade Opštine.

Kraljevo, dve lokacije:

– Trg Jovana Sarića i

– selo Ratina.

Vrnjačka Banja, dve lokacije:

– vrnjačka Promenada i

– selo Gračac, ulica Svetosavska.

Novi Pazar, ulica Njegoševa broj 32.

Knjaževac, ispred Doma kulture „Knjaževac“, Branka Radičevića broj 1.

Bor, ispred Studentskog centra Bor, Kralja Petra I broj 14.

Zaječar, plato ispred pozorišta, Timočke bune broj 16.

Majdanpek, ispred Komercijalne banke, 28. marta broj 2.

Donji Milanovac, Kralja Petra I, kod benzinske pumpe.

Kladovo, plato ispred Doma kulture, Dunavska broj 7.

Sokobanja, Svetog Save bb, pored male škole, na šetalištu kod slova „Sokobanja“.

Negotin, ispred Hale sportova, Trg Đorđa Stanojevića broj 5.

Boljevac, trg Radovana Glavinića, ulica Kralja Aleksandra.

Valjevo, centar sela Kamenica.

Ub, Gradski trg.

Lajkovac, dve lokacije:

– ul. Vuka Karadžića broj 21, ispred sportske hale, i

– Bogovađa, kod Doma.

Mionica, ulica dr Jove Aleksića broj 12, ispred biblioteke.

Ljig, Trg Vojvode Mišića.

Osečina, Trg Braće Nedića.

Kruševac, ulica Balkanska broj 63 (kod kružnog toka).

Ćićevac, plato ispred srednje ekonomske škole.

Trstenik, Omladinski trg.

Brus, ulica Bratislave Petrović broj 15, park ispred Centra za kulturu.

Aleksandrovac, Trg Oslobođenja, centar grada.

Varvarin, ulica Jove Kursule broj 34, centar grada kod Doma kulture.

Smederevo, Karađorđeva broj 5-7, plato ispred Centra za kulturu.

Velika Plana, Branka Radičevića broj 6, plato ispred Centra za kulturu „Masuka“.

Požarevac, Sinđelićeva ulica.

Kostolac, plato ispred Doma omladine.

Leskovac, Koste Stamenkovića bb, na platou ispred Doma kulture.

Niš, Opština Pantelej, kod hrama Sv. Pantelejmona, ulica Kosovke devojke.

Aleksinac, plato kod spomenika Nato žrtvama, ulica Dušana Trivunca broj 64.

Doljevac, ulica Nikole Tesle broj 55, ispred platoa javne biblioteke.

Gadžin Han, ulica Miloša Obilića.

Merošina, novi vrtić Poletarac – Narodna biblioteka u centru Merošine.

Ražanj, Trg u centru Raznja.

Paraćin, Sunčani trg kod fontane.

Aranđelovac, Žućin parkić.

Leskovac, Gradski trg, Trg Revolucije.

Vučje, ulica Koste Stamenkovića bb, na platou ispred Doma kulture.

Vlasotince, Trg Oslobođenja broj 12, plato ispred zgrade Opštine.

Bojnik, Trg slobode, od centra Bojnika do sportske hale.

Lebane, dve lokacije:

– Cara Dušana broj 92, pešačka zona ispred NLB Banke i

– selo Cekavica, centar sela.

Medveđa, Gradski trg, ulica Kralja Milana broj 36.

Bujanovac, Trg Karađorđa Petrovića.

Trgovište, Trg Kralja Petra broj 4.

Vladičin Han, dve lokacije:

– ulica Svetosavska, park u centru i

– selo Mazarać, centar sela.

Preševo, ulica Dimitrija Tucovića.

Bosilegrad, ulica Georgi Dimitrova i Maršala Tita.

Vranje, dve lokacije:

– raskrsnica ulica Ive Lole Ribara i Partizanske i

– selo Tibudže, centar sela.

Kuršumlija, ulica Svete Ane, gradski trg.

Žitorađa, dve lokacije:

– ulica Topličkih heroja, ispred zgrade Opštine i

– selo Đakus, centar sela.

Prokuplje, dve lokacije:

– trg Topličkih junaka i

– selo Mikulovac, centar sela.

Blace, plato kod Kulturnog centra „Drainac”.

Pirot, tri lokacije:

– malo selo Trnjana,

– prigradsko naselje Gradašnica i

– gradsko naselje Barje, kod Rode.

Dimitrovgrad, centar grada.

Babušnica, park u centru.

Bela Palanka, dve lokacije:

– ekološko-rekreativni centar Banjica i

– selo Mokra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ranije da će u subotu, 11. oktobra, širom zemlje biti organizovani skupovi u znak protivljenja blokadama i nasilju, ali i kao snažna podrška Srbima na Kosovu i Metohiji.

„Ovog puta okupljanja neće biti samo poruka 'stop blokadama', već i znak solidarnosti i podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji“, izjavio je Vučić tokom obilaska beogradske Ložionice.

On je precizirao da ga je o planu organizacije obavestio Centar za društvenu stabilnost, koji je i zvanični organizator skupova. Prema njegovim rečima, skupovi neće svuda počinjati u isto vreme, već će se održavati u različitim terminima — negde u 16, negde u 17, a ponegde i u 18 časova.

„Ono što mi je rečeno jeste da će ovog puta okupljanja biti u najvećem broju mesta do sada, čak i u mnogim selima širom Srbije. Ljudi će izaći da pokažu svoje jedinstvo, da pruže podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali i da jasno kažu ‘ne’ nasilju i ‘ne’ blokadama“, poručio je predsednik.

Vučić je istakao da je važno da Srbija ostane stabilna i jedinstvena, bez podele i destruktivnog ponašanja, i da pokaže da podržava mir i svoje sunarodnike gde god da žive.

BONUS VIDEO: