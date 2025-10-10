Slušaj vest

Vest koja se našla i u fokusu jučerašnjeg obraćanja predsednika Aleksandra Vučića građanima je i isporuka turskih borbenih dronova Prištini i takozvanim Kosovskim bezbednosnim snagama.

Iz Beograda stižu oštre reakcije - ovaj potez ocenjuje se kao dodatno podizanje tenzija na Zapadnom Balkanu. Koje dronove je konkretno Turska poslala? Šta znači ova poruka zvanične Ankare, kako bi ovo moglo da utiče na odnose u regionu, ali i kakav će odgovor Turske uslediti na poziv predsednika Vučića na dijalog, objasnio je Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti:

- Sa velikom pažnjom, naša javnost je pratila izlaganje predsednika Vučića, posebno oko embarga na naftu i na ukidanje rada naših postrojenja, ali naravno nas uvek brine i taj deo na okupiranoj teritoriji dela Srbije, Kosova i Metohije, gde se odjednom iz neba pojavilo 1000 nekih dronova. Nije to neki strah koji se uvukao u našu zemlju, jer evo sad Albanci imaju dole još 1000 dronova. Turci mesecima ili godinama već podržavaju taj okupatorski režim na teritoriji Kosova i Metohije želeći da zadrže tu zelenu transverzalu: Skoplje, Priština, Sarajevo i u tom smislu mi vidimo da su oni stalno prisutni ili obaveštajno ili evo sada već i konkretno - kaže Spasić i dodaje:

- Mi iz obaveštajne zajednice smo pratili šta se događa i znali smo da će Turci napraviti ovakav potez. Na paradi na Kipru, koja je bila neposredno i tik pred paradu koja je bila u Beogradu, pojavila su se vozila i borbena sredstva koje je kiparska suverena vlada, dakle suverena država kupila od naše zemlje. To je za Turke bio navodno jedan udarac u leđa, jer oni imaju tamo i taj svoj turski deo.

Spasić dodaje i da su odnosi između Turske i Izraela veoma loši.

- Našu javnosti oni ne mogu da prevare, pa ni našeg predsednika. Oni su odavno dole prisutni i obaveštajno i vojno. Kad su u pitanju ovi dronovi, radi se o hiljadu dronova, otprilike oni imaju još nekih 500 dronova koje su nabavili opet od Turske ili od nekih drugih zemalja. Naša javnost ne treba da bude zabrinuta, treba da mislimo o tome, ali mi imamo jake vojne kapacitete da smo u stanju da sve te dronove zapravo u jednom momentu neutrališemo - kaže Spasić i dodaje:

- Odluka Turaka da nešto ranije isporuče ove dronove je samo dokaz koliko Turska želi da utiče na destabilizaciju. Oni su znali da će ovo izazvati ogroman revolt kod nas. Predsednik je veoma mudro postupio sa Turcima, treba da živimo u dobrim odnosima, s obzirom na činjenicu da oni imaju jako veliku moć na tu zelenu transverzalu, posebno na našu oblast Raške. Tako da, dronovi kao dronovi su došli, ali naša država svakako ukazuje Turskoj da prestane da krši međunarodno pravo.

