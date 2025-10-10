Slušaj vest

On je istakao da Srbi u nedelju treba da pokažu jedinstvo i da glasom za Srpsku listu odgovore na teror Aljbina Kurtija nad Srbima u poslednje četiri godine.

Petković je rekao da je odluka Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da ne akredituje nijedan medij na srpskom jeziku za praćenje lokalnih izbora skandalozna i dodao da odavno ne čudi sve ono što Aljbin Kurti i Priština čine prema srpskom narodu na KiM i svemu onome što je srpsko.

Naveo je da je Kurti prvo pokušao da zabrani učešće Srpskoj listi na izborima, da je nakon toga zabranio spot Srpske liste, pa smanjivao broj članova biračkih odbora gde su predstavnici Srpske liste.

''Sve to jasno pokazuje da se Kurti ozbiljno plaši pobede Srpske liste u nedelju kada Srpska lista treba da povrati četiri opštine na severu KiM i potvrdi pobedu u šest srpskih opština južno od Ibra'', rekao je Petković .

Na pitanje zašto je važno da svaki Srbin sa pravom glasa u nedelju izađe na izbore i za šta treba da se glasa, Petković je rekao da Srbi na KiM nemaju pravo ni luksuz da se dele i da izlazak na izbore nije partijska stvar već - nacionalno pitanje.

Naglasio je da je Srpska lista jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na KiM i oličenje borbe za srpske nacionalne interese u južnoj pokrajini.

''To je partija koja mora da dobije punu potrebnu većinu srpskog naroda na KiM kako bismo mogli da, s jedne strane, zaštitimo naš narod, da se borimo za njegov opstanak i ostanak na KiM, a pobeda Srpske liste je i garant nastavka svih projekata Vlade Srbije i pomoći države Srbije našem narodu na KiM'', rekao je Petković.

Pozvao je Srbe na KiM i interno raseljena lica sa pravom glasa da u nedelju zaokruže broj 170 pod kojim je Srpska lista.

''Da time pokažemo puno jedinstvo i da na teror Aljbina Kurtija i sve ono što su Srbi preživljavali u poslednje četiri godine, skoro tri godine na severu KiM, odgovore glasom za Srpsku listu'', kazao je Petković.

