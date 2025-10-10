Slušaj vest

Prvo se okupljenima obratio voditelj generisan veštačkom inteligencijom, a zatim je govorio Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Obraćanje Igora Jurića

Jurić je rekao da je danas u toku 10 jubilarna konferencija "Bezbednost i odgovornost".

- Moram da se zahvalim vama predsedniče, pošto ste svojim dolaskom ukazali poštovanje i skrenuli pažnju na značaj ove teme i ove konferencije, i ja to neću zaboraviti. Takođe moram da zahvalim i ministarki Macuri, sa njom je uvek lako komunicirati - rekao je Jurić.

On je sumirao šta je urađeno u prethodnih 10 godina.

Jurić je takođe istakao da deca danas imaju sve manje fizičkih povreda, ali sa druge strane deca nikada više nisu patila od depresije, anksioznosti i suicidnih misli.

- Ne znam da li ste znali za podatak, ali poslednjih 10 dece-ubica iz škola u Americi, od njih 10 - devetoro je patilo od depresije i suicidnih misli - naglasio je Jurić.

On kaže da je naš krivični zakonik dobar, ali da postoji problem sa materijalima koje generiše veštačka inteligencija - pošto se to ne goni krivično.

- Međutim, sa time se suočavaju i zemlje EU, tako da mi nismo jedini. Takođe, predatori u Srbiji i regionu koriste pedofilske priručnike, pošto ni to nije kažnjivo - istakao je Jurić.

Obraćanje Mihaila Jovanovića

Direktor Kancelarije za IT i Eupravu Mihailo Jovanović je rekao da je glavni cilj stvaranje bezbednog okruženja za naše mlade naraštaje.

- O ovoj temi ne možemo govoriti u okviru pojedinih resora, to je najvažnija tema. Vlada Republike Srbije je 2021. godine pustila u rad platformu "Čuvam te", za prevenciju vršnjačkog nasilja. Država na taj način pokazala da ima nultu toleranciju prema vršnjačkom nasilju i nasilju u školama - naglasio je on.

Platforma je unapređenja 2023. godine, kada je svim učenicima, roditeljima, nastavnicima i deci omogućeno da podnesu onlajn prijavu nasilja.

- Prema poslednjim informacijama, ukupan broj poseta iznosi preko 7 miliona. Svesni smo da je internet postao deo svakondevice naše dece, i sajberbuling je u porastu - kazao je on.

Svako dete u Srbiji ima pravo na srećno, radosno i bezbedno detinjstvo, kazao je Jovanović.

- Naš zadatak je da to obezbeđujemo svakoga dana - naglasio je on.

Obraćanje ambasadorke Norveške

Kristin Melsom, ambasadorka Kraljevine Norveške, rekla je da joj je ukazana velika čast što prisustvuje konferenciji.

- Drago mi je što sam partner ovih organizacija, i što mogu da pozdravim sve koji učestvuju u ovom događaju, kao i da vam čestitam na neverovatnom radu na bezbednosti dece - rekla je ona.

Suočavamo se sa novim izazovima, rekla je ambasadorka Melsom, i ukazala na veštačku inteligenciju.

- Veoma smo zabrinuti zbog načina na koji kriminalci koriste društvene mreže da regrutuju i koriste maloletnike. U poslednjih par nedelja smo imali par takvih slučajeva u Norveškoj. Zaštita dece je centralni fokus naše strategije - naglasila je ona.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je rekao da su mu napisali za današnji dan lep i dug govor, ali da će reći nekoliko važnih reči.

- Tiče se akcije države po ovom pitanju. Pre svega zahvalan sam gospodinu Juriću na inicijativama koje ste imali. Amber Alert smo retko koristili, u tri slučaja, dva puta uspešno. I znate da nije lako bilo uvesti taj sistem, koliko je otpora bilo. Uspeli smo u tome, to je dodatna garancija da će cela zemlja uvek da brine i da se angažuje na pronalasku nestale dece - kazao je on.

Vučić kaže da je lako naći mnogo stvari za kritiku u novim tehnologijama, i da je on sam takav, džangrizav.

- Tačno je da moramo da pronalazimo i dobre stvari. A činjenica je da čitavo područje koje je postalo život za ogroman broj dece nije pravno sankcionisan. Ne mislim samo na kazne, već na uređenost i regulaciju celog prostora. Iz EU smo čuli nekoliko puta da spremaju pravnu regulativu da se sačuvaju prava dece i odraslih ljudi na mrežama. Upotreba veštačke inteligencije, ili ono što se naziva dipfejk, moram reći da menjamo krivični zakonik u domenu zloupotrebe i fabrikovanja video i foto sadržaja. Hoćemo da zaštitimo svako dete i svaku ženu - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da ljudi gube sve više posla na društvenim mrežama, i da se poslodavci hvataju za glavu zbog toga.

- Procenat digitalne lenjosti je mnogo veći u Srbiji nego u SAD. To će stvarati druge probleme. Kada govorimo o deci, nema više redova na košarkaškim terenima, imamo više igrališta nego što imamo dece na igralištima. Deca žive svoje virtuelne živote. Ja nisam idealan otac, ajde dvoje dece su mi odrasli, treći je osmogodišnji dečak. Nisam idealan otac zato što ne provodim dovoljno vremena, i ne mogu da držim pridike nekome ko svakoga dana brine o svojoj deci. Moje je da ga poljubim svako veče i ujutru, za sve drugo nisam ni zaslužan niti bih mogao da se hvalim. Ali ono što vidim da sva naša deca imaju svoj virtuelni svet, imaju svoje sportske strasti i želje, koje neskriveno pokazuju preko društvenih mreža - naglasio je on.

Predsednik kaže da se femicidi i ubistva žena, silovanja i porodičnog nasilja primećuju mnogo više danas nego ranije.

- Mi primećujemo mnogo više slučajeva, iako broj presuda pada. Ono što je naročiti problem za decu je onlajn nasilje. To nas je dovelo do nekoliko tragedija sa našom decom u našoj zemlji. To postaje najveća muka za našu decu, i moraćemo da vidimo kakvu regulativu možemo da uvedemo. Svakome je dozvoljeno da na društvenim mrežama može da kaže šta hoće, niko nema nikakvu odgovornost, ali mora da postoji odgovornost prema deci. Ja sam srećan što smo kao država mogli da pomognemo Igore vašem centru u Novom Sadu. Ali nisam srećan što vidim da imamo mnogo problema koji su nerešeni - kazao je Vučić.

On kaže da nije hteo da se oglašava dok je trajala rasprava o novom krivičnom zakoniku, ali da želi da doda jednu stvar.

- Tražio sam da se pooštre kazne za krivično delo silovanja. A onda je krenula rasprava u javnosti, i zamoliću ministra Vujića da još jednom sasluša kritike svih ljudi. I neću da se ostavi nikakva mogućnost da se onima koji vrše takva krivična dela nađu Lajbnicov dovoljan razlog za drugačija tumačenja ovog jednog od najgorih krivičnih dela. Ako Vlada ne uvaži moju molbu postaraću se na drugi način da me čuju, tako što ću vratiti zakon u Skupštinu, zato što hoću da zaštitimo naše žene i našu decu - rekao je predsednik.

Ove godine tema konferencije je "Dete u dobu algoritama", a organizator, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, očekuje više od 300 učesnika.