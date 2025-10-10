Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oštro je odgovorio predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu tokom sednice redovnog jesenjeg zasedanja u Domu Narodne skupštine.

Đilas je tokom sednice rekao da: "Predložili ste Zakon o legalizaciji koji će pre svega pomoći vama!"

Milenko Jovanov mu je potom odgovorio:

"Ne, mi donosimo Zakon koji će da pomogne Vama jer, evo, u Negotinu Vi imate zgradu poljoprivrede od 198 metara kvadratnih, i drugu zgradu poljoprivrede od 197 kvadrata, obe nelegalizovane! Neki kažu maločas "vi ovo radite da pomognete vašim tajkunima". Ne, mi ovo radimo da pomognemo vašim tajkunima!", rekao je Jovanov. 

