Politika
"MI OVO RADIMO DA POMOGNEMO VAŠIM TAJKUNIMA" Jovanov oštro odgovorio lideru SSP: Đilas ima dve zgrade u Negotinu koje nisu legalizovane
Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oštro je odgovorio predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu tokom sednice redovnog jesenjeg zasedanja u Domu Narodne skupštine.
Đilas je tokom sednice rekao da: "Predložili ste Zakon o legalizaciji koji će pre svega pomoći vama!"
Milenko Jovanov mu je potom odgovorio:
"Ne, mi donosimo Zakon koji će da pomogne Vama jer, evo, u Negotinu Vi imate zgradu poljoprivrede od 198 metara kvadratnih, i drugu zgradu poljoprivrede od 197 kvadrata, obe nelegalizovane! Neki kažu maločas "vi ovo radite da pomognete vašim tajkunima". Ne, mi ovo radimo da pomognemo vašim tajkunima!", rekao je Jovanov.
