Miloš Milošević, funkcioner Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, sa liste Ujedinjeni za Negotin, priznao je da je ovaj grad bastion Srpske napredne stranke.

Na pitanje voditeljke N1 kakva je situacija u Negotinu, Milošević je odgovorio:

- Kao što ste rekli, bastion. U Negotinu isto SNS dobija 67-70 procenata. Na prošlim lokalnim izborima 38 mandata od 45 mesta - kazao je on.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da se nada pobedi liste Srpske napredne stranke sa koalicionim partnerima na lokalnim izborima u Mionici i Negotinu, navodeći da će građani da glasaju za ono što je najbolje za njih.

Vučić je rekao da ljudi ne znaju da su u pitanju redovni izbori, raspisani u roku, odbacujući time navode da je birao gde će se održavati lokalni izbori po tome gde je velika podrška vladajućoj stranci.

- Zaječar i Kosjerić kao da smo najgore birali, pa opet smo pobedili - rekao je Vučić.

