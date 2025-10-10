Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je tražio da se kroz izmene i dopune Krivičnog zakonika pooštre kazne za krivično delo silovanja i da će od ministra pravde Nenada Vujića tražiti da se još jednom saslušaju kritike na predložena zakonska rešenja u vezi sa ovim krivičnim delom.

- Tražio sam da se pooštre kazne za krivično delo silovanja, a onda je došlo do rasprave u javnosti oko tumačenja obljube, pod kojim uslovima idu nešto lakše kazne. Zamoliću ministra Vujića da još jednom sasluša kritike svih ljudi, koji ne moraju uvek da politički misle isto kao što mislimo mi. I da ne ostavimo nikakvu mogućnost da onima koji bi učestvovali u izvršenju takvih krivičnih dela mogu da pronađu Lajbnicov dovoljan razlog za drugačije tumačenje izvršenja jednog od najgorih krivičnih dela i da saslušamo i onaj deo javnosti koji je uplašen i uznemiren zbog toga što bi takva mogućnost postojala - rekao je Vučić na 10. konferenciji o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost“.