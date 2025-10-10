Kako Kurir saznaje, članovi Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu na sednici Departmanskog veća dvotrećinskom većinom podržali su predlog odluke Vlade Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija.
Velika prilika za razvoj studijskog programa istorije
DVOTREĆINSKOM VEĆINOM NIŠKI ISTORIČARI ZA FAKULTET SRPSKIH STUDIJA: Poslednja šansa da se u Srbiji sačuvaju identitetske nauke
Od ukupno sedam nastavnika, pozitivno mišljenje o ovom predlogu dalo je pet univerzitetskih profesora, dok preostala dva člana Veća nisu glasala.
U razgovoru sa pojedinim članovima Departmana za istoriju saznajemo da u budućoj odluci Vlade vide veliku priliku za razvoj studijskog programa istorije, ali i poslednju šansu da se u Srbiji sačuvaju i ožive identitetske nauke koje se godinama bore sa izazovima opstanka.
