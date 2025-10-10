Slušaj vest

Od ukupno sedam nastavnika, pozitivno mišljenje o ovom predlogu dalo je pet univerzitetskih profesora, dok preostala dva člana Veća nisu glasala.

U razgovoru sa pojedinim članovima Departmana za istoriju saznajemo da u budućoj odluci Vlade vide veliku priliku za razvoj studijskog programa istorije, ali i poslednju šansu da se u Srbiji sačuvaju i ožive identitetske nauke koje se godinama bore sa izazovima opstanka.

Ne propustitePolitikaSUTRA U VIŠE OD 200 MESTA ŠIROM SRBIJE! Građani protiv blokada u subotu organizuju skupove podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji: Ovo je spisak lokacija
collage.jpg
PolitikaFAKULTET MORA DA SE SREDI ZA ISPITE! Dekan Drid objasnio do kad ostaje u fakultetskoj zgradi
Sequence 14.02_46_32_15.Still007.jpg
Politika"AKO SE NE UVAŽI MOJA MOLBA, VRATIĆU ZAKON U SKUPŠTINU" Vučić: Tražio sam da se pooštre kazne za krivično delo silovanja
2025-10-10 10_42_02-Settings.png
PolitikaSVI SRPSKI MEDIJI ODBIJENI! CIK nije odoborio akreditaciju nijednom mediju na srpskom jeziku za lokalne izbore na KiM
Screenshot 2025-10-09 234554.jpg