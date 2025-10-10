Slušaj vest

Turska isporuka borbenih dronova Prištini stigla je tri meseca pre roka, a analitičari smatraju da nije slučajno što se to dogodilo baš pred izbore na Kosovu i Metohiji.

Šta znači ova poruka zvanične Ankare, kako bi ovo moglo da utiče na odnose u regionu?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija": Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost i Mirsolav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke:

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- U ovim stvarima nema ništa slučajno. Velike sile i njihovi obaveštajni centri kreiraju neke događaje ovde na prostoru Zapadnog Balkana a središte je upravo Srbija. Već je stilga nova tura dronova, koja je trebala da stigne u januaru. Ja bih to povezao sa izborima na KiM. Na ovaj način se šalje jedna odrđena pretnja srpskom narodu, da oni ne treba da se osećaju bezbedno i slobondo. Ta isporuka je pretnja -. kaže Bjegović i dodaje:

- Pitanje zašto sve te zemlje što isporučuju naoružanje, svesno krše Rezoluciju 1244, ali vidite da niko ne obraća pažnju na nju. Postavlja se pitanje šta želi Turska postići na ovim prostorima. Erdogan je prilikom posete Kosovu i Metohiji rekao da je Kosovo Turska, a Turska Kosovo i to nije izgovorenoza džabe. To su velike reči i predstavljaju pretnju po interese Srbije. Turska ipak nas gleda nekim drugim očima. Turska ima aspiracije i na prostorima Bosne i Hercegovine. Naš sistem nacionalne bezbednosti je ugrožen.

Nebojša Oberknežev Foto: Kurir Televizija

Oberknežev apeluje da pojedinci zatvaraju oči pred očiglednim pretnjama koje su usmerene prema Srbiji:

- Predsednik je pozvao da se uzdamo u razum, naš narod treba da se uzda u nacionalno jedinstvo. U pređašnjim dešavanjima, mi vidimo nekoliko poruka, a neki kod nas to ne razumeju. Ne žele da razumeju to i to stvara najveći problem. Pre mesec dana, vi imate potpisivanje vojnog saveza, zatim se nekoliko meseci vodi postupak protiv Milorada Dodika u Republici Srpskoj - kaže Oberknežev i dodaje:

- Zatim sankcije prema NIS-u, svi su pričali kako se Vučić dogovorio sa Amerikancima. Imamo i problem kineskih kompanija, ali pošto je Srbija otvoreno tle i za Evropu i za Kinu, oni žele ovde da se obračunavaju. Ne razumem kako neko ne razume takve poruke. Srbiaj u prethodnih 12 meseci se suočava sa pritiscima i unutra i spolja. Spolja utiču velike sile i njihovi ratovi.

"NAŠ SISTEM NACIONALNE BEZBEDNOSTI JE UGROŽEN, TURSKA ŽELI KOSOVO!" Specijalista za bezbednost otkriva: Dronovi su povezani sa izborima, sve je isplanirano

Kurir.rs