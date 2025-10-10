Slušaj vest

U blokaderskim redovima zavladalo je opšte rasulo! Miloš Milošević, funkcioner Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, sa liste Ujedinjeni za Negotin, na pitanje voditeljke N1 zašto nemaju studente na listi, odgovorio da niko od studenata blokadera "nije mogao ili nije želeo da bude na listi".

- Zato što je jedan deo naše široke koalicije neformalna grupa Negotin uz studente, grupa koja je organizovala proteste u Negotinu, mi nemamo mnogo aktivnih studenata koji su bili aktivni u protestima i ovi koji su iz Negotina čak nemaju adresu u Negotinu. Imali smo sve vreme njihovu podršku i sad prilikom formiranja liste ali niko od njih nije mogao ili nije želeo da bude na samoj listi - kazao je Milošević.

Podsetimo, on je takođe priznao je da je ovaj grad bastion Srpske napredne stranke.

Na pitanje voditeljke N1 kakva je situacija u Negotinu, Milošević je odgovorio:

- Kao što ste rekli, bastion. U Negotinu isto SNS dobija 67-70 procenata. Na prošlim lokalnim izborima 38 mandata od 45 mesta - kazao je on.

BONUS VIDEO: