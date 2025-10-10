Slušaj vest

Stupile su na snagu sankcije NIS-u, do Nove godine smo mirni, a do tada treba pronaći trajnije rešenje za naftu. U svom obraćanju naciji, predsednik Aleksandar Vučić je istakao da će ovaj problem pogoditi svakog građanina Srbije.

Carine EU na čelik pogodiće i železaru u Smederevu. Istovremeno, turski dronovi stigli su u Prištinu. Da li je Srbija u čvrstom zagrljaju geopolitičkih kandži?

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali probleme sa kojima se Srbija suočava bili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista, Dragoljub Kojčić, politički filozof, prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Samir Tandir, predsednik Bošnjačko-srpskog saveza.

Ekonomija i politika

Gajović je komentarisao srž ovog problema i kakva rešenja su na raspolaganju:

- Meni se čini da je ovo više ekonomski problem, nego što je politički. Međutim, danas nam je život u politici, ali smatram da je ovo više udarac na ekonomiju. Naravno, pitanje svih pitanja jeste kako ćemo izaći iz ove situacije. Još u januaru ove godine je bilo najavljeno da će SAD uvesti sankcije NIS-u, to je period od 10 meseci, mislili smo da će se nešto promeniti, ali nisu ukinute, već samo pomerene.

Gajović je nastavio o tematici ovog problema:

- Sada kada nemamo makac levo, ni desno, naravno da smo suočeni sa tim i slažem se sa tim da će se ovo najviše odraziti na građane Srbije. Ako se odrazi, ja sve to malo sa ogradama prihvatam jer mislim da smo ovih 10 meseci, kao ozbiljna država, pripremali za ovaj ekonomski udarac. Mene je dosta ohrabrilo razmišljanje i činjenica da je rečeno da su nam zalihe krcate. To je znak da možemo da izdržimo neko vreme. Postoji nekoliko solucija i varijanti preko kojih ćemo prebroditi ovu situaciju koja uopšte nije jednostavna.

Kojčić je pričao o manevarima koje su se Srbiji otvorili za ovu situaciju:

- Politika je u moderno doba toliko duboko ušla u naše živote, da se sve to odražava na kumstva, brakove, prijateljstva... Veoma je teško izbeći političku zamku. Ja sam sklon dinamičkom sagledavanju ove situacije. Prvo, postoji nacionalni egocentrizam, kada je krenula politika nove američke administracije, počelo je sa rigidnim sankcjiama, pa je došlo i do našeg slučaja sa energentima, a pomislili smo da se to odražava samo na nas. Kako je Tramp ušao u Belu kuću, imao je univerzalni pristup, nije razmišljao da li se radi o velikoj sili ili manjim državama. Mislim da smo pod tom britvom koja seče sve. Ukoliko nakon pojedinih stvari, kada vidi da smo mi ugroženi, nastavi sa istim tretmanom, u tom momentu će ovo postati ozbiljno političko pitanje.

Rešenja

Miletić je komentarisao rešenje da Rusija izađe iz vlasništva NIS-a:

- To je potrebno da se uradi što pre. Mislim da imamo dobre odnose sa Rusijom, gradilo se to poverenje, uspeli smo da im ne uvedemo sankcije, smatram da je bezobrazno, ne razumem njihovo odbijanje da nađemo rešenja, a znam koliko je konstruktivna bila Srbija. Za mene je ovo razočaranje za sada. Ne vidim nikakvo opravdanje da posle devet meseci, a videlo se da se od sankcija neće odustati, već je samo šansa za jedan kompromis koji bi bio prihvatljiv i za Rusiju. Ovo jeste test odnosa i Srbije i SAD , ali po meni je ovo test i odnosa Srbije i Rusije.

Tandir se nadovezao na temu, pa iskoristio metaforu slonova i trave:

- Ako je neko naučio šta znači reč sanckija, to smo onda mi. Ima jedna izreka koja kaže da li slonovi vodili ljubav ili se tukli, travi je svejedno, ona je povaljana. Glavni cilj naše spoljne politike jeste da ne budemo ta trava na kojoj će slonovi upražnjavati razne aktivnosti. Sukob mišljenja, menjanje svetske globalne arhitekture se odvija ispred nas, a moramo da budemo dovoljno mudri, a verujem da će predsednik Vučić i njegov tim naći pravi put, pa da iz ovog izazova izađemo sa što više koristi. Izazovi su veliki i ne postoji magična formula po kojoj možemo da rukovodimo. Da, moramo da zaštitimo interes naše države, politika i ekonomija idu ruku pod ruku, to je nemoguće odvojiti.

