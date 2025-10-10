Slušaj vest

Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država Vilijam Montgomeri na pitanje da li misli da li će američki predsednik Donald Tramp za vreme svog mandata doći u Srbiju, izjavio je da se nada da će to da uradi.

- Od trenutka kada je postao predsednik mislim da bi mogao da napravi pozitivnu razliku u regionu, jer ga nije briga za status kvo i koji može sve da rasturi i postavi nešto drugo. Nadao sam se da će biti zainteresovaniji za Balkan. Rekao bih da će doći ako bude mislio da može da napravi razliku, ne samo reda radi, ako bude mislio da može nešto da postigne - kazao je Montgomeri.

Upitan da prokomentariše povlačenje nominacije Marka Brnovića za mesto ambasadora SAD u Srbiji, sagovornik K1 kaže da u 60 zemalja nije ni nominovan ambasador i da značaj imanja ambasadora nije dovoljno naglašen u aktuelnoj američkoj administraciji.