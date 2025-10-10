EVO ŠTA JE OSTALO IZA BLOKADERA: Pogledajte brojke o upisu brucoša iz Srbije na fakultete u Sloveniji - i to za samo jedan grad
Profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević obelodanila je informaciju da je čak 20 srednjoškolaca samo iz Vranja upisalo fakultete u Sloveniji.
- Studenti moraju da imaju izvesnost da će završiti fakultet. Tragedija je da je iz jednog malog Vranja, mog rodnog grada, već 20 srednjoškolaca upisalo fakultet u Sloveniji! Dakle, mi ostajemo bez mladih! 40.000 mladih je za ovih godinu dana moglo da diplomira, da zasnuje svoje porodice, da ostvare potomatvo za Srbiju... a oni to nisu - kazala je ona za K1.
Nema sumnje da je ovo rezultat blokada fakulteta, za koje profesorka navodi da su bile udar na interese države.
- Državni univerziteti 10 meseci nisu radili a privatni su radili najnormalnije, to može da bude jedan signal i ozbiljan alarm da neko suštinski urušava interese države, ne pojedince ili režim, nego suštinski urušava interese države. A čini mi se da u ovom trenutku postoje dva apsolutna interesa - natalitet i rodoljublje - rekla je Arsić Arsenijević.