to je nama njihova borba dala

Profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević obelodanila je informaciju da je čak 20 srednjoškolaca samo iz Vranja upisalo fakultete u Sloveniji.

- Studenti moraju da imaju izvesnost da će završiti fakultet. Tragedija je da je iz jednog malog Vranja, mog rodnog grada, već 20 srednjoškolaca upisalo fakultet u Sloveniji! Dakle, mi ostajemo bez mladih! 40.000 mladih je za ovih godinu dana moglo da diplomira, da zasnuje svoje porodice, da ostvare potomatvo za Srbiju... a oni to nisu - kazala je ona za K1.

Nema sumnje da je ovo rezultat blokada fakulteta, za koje profesorka navodi da su bile udar na interese države.