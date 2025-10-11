Slušaj vest

Nijedan medij na srpskom jeziku nije dobio akreditaciju Centralne izborne komisije u Prištini za praćenje lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, koji su zakazani za nedelju, 12. oktobar. Ovaj diskriminatorski potez Aljbina Kurtija tumači se kao čin proterivanja svega što ima predznak srpskog i još jedan pokušaj da se Srbi na KiM zastraše i demotivišu za izlazak na glasanje.

Van zakona

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković smatra ovo skandalom neviđenih razmera, ali i nečim što je u skladu sa svim što Aljbin Kurti i kosovske vlasti čine Srbima na KiM.

- Zabrana srpskim medijima da izveštavaju sa izbora pokazuje da ne postoji sloboda govora i izveštavanja na KiM. Kurti je prvo pokušao da zabrani učešće Srpske liste na izborima, pa je zabranio spot Srpske liste i zatim smanjivao broj članova odbora gde su predstavnici Srpske liste. Sve to pokazuje da se ozbiljno boji pobede Srpske liste u nedelju, 12. oktobra, kad ona treba da povrati četiri opštine na severu Kosova i potvrdi svoju pobedu u šest opština južno od Ibra. Srpska lista brine o interesima naroda na KiM i u prištinskom parlamentu, u lokalnim institucijama i svugde drugde. Oni ne dobijaju nikakve naloge ni od Kurtija ni od stranih ambasada, već se bore za interese srpskog naroda. Njihov gazda je srpski narod - naglasio je Petković za RTS.

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da se posle hapšenja Srba, upada u srpske institucije, pokušaja zabrane Srpske liste i proterivanja srpske robe Kurti odlučio i na isključivanje srpske javnosti iz izbornog procesa.

- Dva dana su ostala do izbora i teško je proceniti da li bi mogao da se desi neki incident, novo hapšenje ili nešto slično. Ništa od toga ne treba isključiti kad je Kurti u pitanju. Takođe, ne treba isključiti ni pitanje regularnosti izbora. Sve što je radio na KiM do sada, a pogotovo kad je reč o četiri srpske opštine na severu, bilo je usmereno ka tome da Srbe stavi van zakona. Kao što je upravljavao tim opštinama bez ikakve podrške naroda, preko svojih gradonačelnika, koji su dobili tek nekoliko glasova, tako i sada može pokušati da uz neregularnosti stavi Srbe van zakona. Ali ja verujem u organizovanost Srpske liste i otpornost srpskog naroda. Ako i bude tih pokušaja, oni će na to ukazati. I to što na licu mesta možda neće biti srpskih novinara neće sprečiti da informacija dospe do javnosti - objašnjava Graovac.

Diskriminacija

On ocenjuje da je odluka prištinskog CIK zapravo pritisak na Srbe i pokušaj njihovog zastrašivanja.

Duboko razočarani: Oglasila se Misija OEBS Misija OEBS u Prištini izrazila je "svoje duboko razočaranje" zbog odluke koju su doneli neki članovi CIK da se uzdrže ili glasaju protiv zahteva za akreditaciju koju su podneli svi mediji na srpskom jeziku, kao i drugi, za izveštavanje o predstojećim lokalnim izborima, zakazanim za nedelju. - Slobodni, fer i transparentni izbori zavise od otvorenog i jednakog pristupa svih medija kako bi posmatrali, izveštavali i obaveštavali javnost o izbornim dešavanjima. Ograničavanje akreditacije medija na osnovu percipirane zajednice, jezika ili uredničke pripadnosti ograničava mogućnost novinara da obavljaju svoje profesionalne dužnosti - navodi se u saopštenju Misije OEBS objavljenom na Fejsbuku.

- On hoće da Srbi u što manjem broju izađu na izbore kako bi to dalo vetar u leđa takozvanim Kurtijevim Srbima. Kurti šalje poruku Srbima da će na svaki način pokušavati da ih odvoji od matice - upozorava Graovac.

Predsednica Društva novinara KiM Ivana Vanovac rekla je da dvadesetak srpskih medija nije dobilo akreditaciju za praćenje lokalnih izbora, što je za nju skandalozan potez:

- Ovo je skandal. Ne sećam se da se u nekom demokratskom društvu ovo dešava, bar ne u društvu u kojem postoje demokratski zakoni, koji štite slobodu medija i pravo građana na informisanje na maternjem jeziku. Mi smo odmah po objavljivanju te liste na sajtu CIK o svemu obavestili predsednicu Evropske federacije novinara Maju Sever.