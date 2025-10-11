Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je u petak sa novim komandantom Kfora general-majorom Oružanih snaga Turske Ozkanom Ulutašom o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na teritoriji Kosova i Metohije, aktivnostima koje se preduzimaju u cilju praćenja situacije na terenu i očuvanju mira na prostoru Pokrajine.

Mojsilović je izrazio zabrinutost zbog kontinuiranih jednostranih poteza privremenih institucija u Prištini i nelegalnog naoružavanja "Kosovskih bezbednosnih snaga" koje se odvija pred očima snaga KFOR, ističući da te aktivnosti unose nemir i ugrožavaju bezbednost i normalan život srpskog stanovništva, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

On je još jednom osudio opremanje "Kosovskih bezbednosnih snaga" turskim dronovima "SKYDAGGER RTF 15", navodeći da takvi potezi ne samo da ne doprinose miru i bezbednosti na prostoru Kosova i Metohije, već ugrožavaju stabilnost celog regiona.