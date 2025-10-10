Slušaj vest

"U nedelju su lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, pozivamo sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

- Srpska lista zastupa interese srpskog naroda, njima ne naređuje ni Kurti, i ne primaju naloge u stranim ambasadama. Najstrašniji teror koji je jedna partija mogla da izdrži, oni su izdržali. Kakav nijedna politička partija nije izdržala u savremenoj istoriji na evropskom kontinentu.

- Srbi sa KIM su ugroženi još od pre 2008. godine, još od 2000. godine, ali su to junaci koji su uvek čuvali, naša ognjišta i čuvali i srpsku državnost i srpsku trobojku i srpsko ime i prezime i svoje domove. 

