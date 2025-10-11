Slušaj vest

Turska je isporučila oružje i dronove snagama KiM što mnogi vide kao jasnu poruku Beogradu i pokušaj Ankare da proširi svoj uticaj na Balkanu, a Beograd upozorava da je time ugrožen mir na KiM.

Tzv. Skupština u Prištini izabrala je Nenada Rašića, predsednika Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok 9 od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista, uz burne reakcije i optužbe da se sistematski briše političko prisustvo Srba.

Da li događaji na KiM pokazuju da se srpski narod polako izbacuje iz političke igre, ali i o vojnom učvršćenju turske pozicije na Balkanu govorili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Rajko Petrović, Institut za evropske studije, Vladimir Vuletić, sociolog i Aleksandar Gajović, novinar.

Petrović: Turska vidi povratak u Evropu preko prostora Balkana

Koji je uticaj Turske na Balkanu, s obzirom na isporučenje bespilotnih letelica na KiM, pitanje je na koje je odgovorio Petrović.

- Nema nikakve sumnje da Turska želi na velika vrata da se vrati na Balkan, oni su snažna regionalna sila koja je u stanju da bitno utiče na bezbednosno-ekonomske procese. Računaju na činjenicu da su druga po snazi vojna sila članica NATO pakta i da za uzvrat treba nešto da dobiju.

Petrović kaže da ga ovaj period asocira na period pre izbijanja Prvog svetskog rata.

- Turska vidi povratak u Evropu kao put preko balkanskih prostora, za njih sasvim prirodan put. Neke vrste naoružanja isporučuju i Bosni i Hercegovini, i tu imamo najave o tome da će biti isporučeni dronovi. Sa Albanijom su posebni odnosi, za Erdogana je veća pretnja više za Evropu orijentisana Turska.

Delovanje Turske na prostoru Balkana ocenio je kao krajnje neprijateljsko, konkretno prema Srbiji.

- To su posledica onog što je ranije najavljivano. Erdogan je u Prištini poručio da je tzv. Kosovo Turska. Na koji način ćemo obuzdati takvu vrstu pretnje, a to jeste ozbiljna pretnja, moramo te stvari tako i shvatiti. Nisam siguran da li imamo saveznike na međunarodnom planu, ali nadam se da nije u interesu Kine.

Gajović: Turska nikad nije odbacila ambicije o Balkanu

O bezbednosnoj situaciji u oblasti Raške i njenoj ugroženosti ponašanjem Turske govorio je Gajović.

- Turska nikad nije odbacila svoje ambicije da bude prisutna na Balkanu, a Srbija je stožer te želje. Nema već grada u Srbiji bez njihovog znamenja. Erdogan kad je posećivao Balkan nikad nije zaobišao Prištinu, tamo je srdaćno dočekivan, a srdačnost između našeg predsednika i njega izazivala mi je sumnju, mislim na Erdoganovu iskrenost - kaže Gajić.

Trenutnu situaciju opisuje kao posledicu saglasnosti SAD-a.

- Da neko dozvoli da se država naoružava sa dronovima, a da vi kao velika sila imate vojnu bazu na toj teritoriji, teško će me neko ubediti da u ovome nemaju udela. Raška oblast je prva na udaru od strane tzv. Kosova, ali to je nešto što u tom delu Srbije uvek ključa.

Vuletić o odnosu Turske i SAD koji se odražava na Balkan

Vuletić vidi povezanost ove situacije i u odnosu Turske i SAD, čiji se stavovi često ne poklapaju.

- Erdogan zna trenutak kada može da osvoji još jedno polje, a ovo je trenutak pokušaja. Igra traje i trajaće još dugo, ali važno je da je iskoristio momenat dešavanja u Izraelu, kao i američki napor. Turska je tu mogla da predstavlja svojevrsni problem, s obzirom na podršku Palestini. Verujem da je to prećutno povlačenje Turske koja ne želi da kvari tu igricu Americi.

- Suštinsko pitanje moramo gledati duže unapred, a to je kojim putem će se ići ka stabilizaciji? Turska je značajan igrač, ali i Evropska unija. Bilo je ideja da se u ovom regionu odvija etničko čišćenje, što bi značilo destabilizaciju. Pitanje je da li je to i sada ideja, ili je da se u saradnji sa Turskom pacifikuje čitav ovaj prostor, kako je u pitanju prostor pravoslavlja i muslimanske veroispovesti.

