Srpska lista sa najdubljom zabrinutošću i ogorčenjem osuđuje pokušaj otmice maloletne devojčice u mestu Mali Zvečan i zahteva najhitniju reakciju uspavanih međunarodnih predstavnika.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Naši predstavnici su u komunikaciji sa roditeljima devojčice koja se trenutno nalazi u policijskoj stanici.

Ovo je ozbiljan incident koji direktno ugrožava bezbednost naše dece i pokazuje da su srpske sredine na severu Kosova izložene sve većem osećaju nesigurnosti i straha.

Srpska lista zahteva od nadležnih institucija hitnu, temeljnu i nepristrasnu istragu ovog slučaja, kao i hapšenje i procesuiranje počinilaca u najkraćem roku posebno imajući u vidu postojeće dokaze.

Bezbednost naše dece mora biti apsolutni prioritet i nijedan slučaj napada ili pokušaja otmice ne sme ostati bez odgovora.

Gde je sada operativni plan kosovske policije o zaštiti žena? Gde su međunarodne institucije zadužene za mir i bezbednost? Da li će i ovo proći bez njihove reakcije?

Srpska lista će, kao i do sada, insistirati na pojačanom prisustvu Euleksa i Kfora u srpskim sredinama, naročito u blizini škola i dečjih igrališta, kao i na većoj kontroli kretanja nepoznatih lica i vozila u tim područjima.

Izražavamo zahvalnost i ponos hrabrošću devojčice koja se suprotstavila napadu, kao i podršku njenoj porodici.

Bezbednost svakog deteta je sveta obaveza celog društva.

Srpska lista neće dozvoliti da strah zavlada našim ulicama, jer snaga našeg naroda leži u zajedništvu, odlučnosti i brizi jednih za druge.