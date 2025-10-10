Slušaj vest

Vlada Srbije i Pokrajinska vlada održale su danas zajedničku sednicu u Somboru, a sednici je prisustvovala ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski.

“Pod senkom legendarne slike „Bitka kod Sente“, na mestu gde je istorija ispisana bojama pobede i slobode, učestvujemo u savremenom radu države.

Prošlost nas obavezuje — budućnost nas čeka! Na sednici Vlade u Somboru, sa našim kolegama iz pokrajine, objavila je monistarka na zvaničnom Instagram nalogu.

