Skupovi će početi u subotu u 17 i 17.30 časova, objavljeno je na Instagram stranici Centra za društvenu stabilnost, koji je objavio i snimak kojim poziva građane da dođu na skup i podrže naše sunarodnike na KiM.

U snimku su sumirani uspesi srpske države. Prikazani su sastanci koje je predsednik Aleksandar Vučić imao sa svetskim liderima, od Vladimira Putina do Marka Rubia, zatim veliki infrastrukturni projekti, jačanje naše armije i ekonomije.

- Dođi u subotu, prošetajmo zajedno - piše na kraju snimka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ranije da će u subotu, 11. oktobra, širom zemlje biti organizovani skupovi u znak protivljenja blokadama i nasilju, ali i kao snažna podrška Srbima na Kosovu i Metohiji.

„Ovog puta okupljanja neće biti samo poruka 'stop blokadama', već i znak solidarnosti i podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji“, izjavio je Vučić tokom obilaska beogradske Ložionice.

On je precizirao da ga je o planu organizacije obavestio Centar za društvenu stabilnost, koji je i zvanični organizator skupova. Prema njegovim rečima, skupovi neće svuda počinjati u isto vreme, već će se održavati u različitim terminima — negde u 16, negde u 17, a ponegde i u 18 časova.

„Ono što mi je rečeno jeste da će ovog puta okupljanja biti u najvećem broju mesta do sada, čak i u mnogim selima širom Srbije. Ljudi će izaći da pokažu svoje jedinstvo, da pruže podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali i da jasno kažu ‘ne’ nasilju i ‘ne’ blokadama“, poručio je predsednik.