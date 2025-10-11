Slušaj vest

Građani protiv blokada organizuju danas skupove podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.

Skupovi će početi u 17 i 17.30 časova, objavljeno je na Instagram stranici Centra za društvenu stabilnost.

Spisak lokacija na kojima će biti održani skupovi

Novi Sad, tri lokacije:

– Novo Naselje, Bulevar Vojvode Stepe,

– Nova Detelinara, Bulevar Evrope i

– Sremska Kamenica, centra Sremske Kamenice.

Subotica, tri lokacije:

– Park Rajhla Ferenca (kod Železničke stanice),

– Bajmok, ulica Moše Pijade bb,

– Novi Žednik, ispred Doma kulture, ulica Bose Milićević broj 2.

Bačka Topola, Manifestacioni trg.

Mali Iđoš, centar, ulica Glavna broj 32, trg ispred zgrade Opštine.

Kikinda, trg Srpskih dobrovoljaca broj 12, plato ispred Gradske kuće.

Mokrin.

Kanjiža, ulica Glavna broj 4, Gradski trg.

Čoka, ulica Potiska broj 20, ispred zgrade opštinske uprave.

Ada, Mol, ulica Maršala Tita broj 72.

Novi Kneževac, Trg u centru, ulica Kralja Petra I Karađorđevića.

Senta, Gradski park kod fontane.

Zrenjanin, ulica Kralja Petra I broj 4.

Melenci, ulica Srpskih vladara broj 63 (ispred škole).

Nova Crnja, ulica JNA broj 110, plato ispred Opštine.

Sečanj, parking preko puta zgrade Opštine, ulica Vožda Karađorđa broj 78.

Žitište, ulica Cara Dušana broj 15.

Novi Bečej, Trg oslobođenja kod parka.

Novo Miloševo, park kod spomenika oslobođenja.

Sombor, trg Cara Uroša.

Kljajićevo, kod biste Miloša Kljajića.

Sombor – Kolut.

Apatin, dve lokacije:

– Prigrevica, ulica Vuka Karadžića broj 6a, kod Pošte i

– ulica Srpskih Vladara broj 29, ispred zgrade Opštine.

Kula, ulica Lenjinova broj 11.

Odžaci, ispred Mesne zajednice, ulica Knez Mihajlova broj 18.

Bač, Sibirova ulica, ispred zgrade Opštine.

Bačka Palanka, ulica akademika Milana Kurepe broj 8.

Silbaš.

Bački Petrovac, park Zuske Medveđove,

ulica Narodne revolucije.

Bečej, Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru i Tehničke škole.

Bačko Gradište.

Beočin, Beočinski trg 1, kod Sportskog centra.

Sremski Karlovci, Trg ispred Bogoslovije.

Temerin, ulica Novosadska broj 326, park ispred zgrade Opštine.

Sirig.

Titel, plato iza zgrade Opštine.

Kucura, ulica Đure Biljne, dečje igralište pored/iza stadiona.

Zmajevo, ugao Ivana Milutinovića i Kozaračke, restoran „Jadran“.

Srbobran, Trg slobode.

Žabalj, ulica Nikole Tesle broj 45.

Sremska Mitrovica, tri lokacije:

– Mala Bosna kod Lovačkog doma,

– Mačvanska Mitrovica, pešački most, i

– Laćarak, park kod mesne zajednice

– Martinci

Šid, plato novog trga kulture, dvorište mesne zajednice.

Kukujevci, u centru kod ambulante.

Morović, kod mosta.

Stara Pazova, ulica Svetosavska broj 11, plato ispred zgrade Opštine.

Novi Banovci, ulica Kablarska broj 1a, plato ispred DIS-a.

Ruma, ulica Železnička broj 31, Gradski trg.

Hrtkovci.

Pećinci, centar, pešačka zona.

Inđija, ulica Vojvode Stepe broj 2, šetalište.

Irig, Ribarski trg.

Pančevo, Dom Vojske, Trg Mučenika bb.

Dolovo.

Kovin, trg ispred Doma kulture.

Kovačica, Maršala Tita broj 50, plato ispred zgrade Opštine.

Opovo, u centru Opova.

Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog.

Vršac, Uljma.

Plandište, Vojvode Putnika broj 38, plato ispred zgrade Opštine.

Alibunar, plato ispred Doma kulture.

Bela Crkva, Miletićeva broj 2, plato ispred zgrade Opštine.

Zemun, Magistratski trg broj 1.

Palilula, Kotež, Augusta Šenoe kod broja 14 do 18.

Voždovac, Banjica, plato ispred banjičke pijace.

Grocka, Leštane, centar kod mesne zajednice.

Obrenovac, centar opštine.

Šabac, dve lokacije:

– ulica Gospodar Jevremova broj 6, ispred zgrade gradske uprave, i

– Mišar, ispred Doma kulture.

Loznica, ulica Jovana Cvijića (Gradsko šetalište), plato ispred zgrade Vukovog doma.

Lešnica, ulica Ive Lole Ribara, plato ispred Sportske hale.

Vladimirci, ispred zgrade opštinske uprave.

Koceljeva, ispred zgrade opštinske uprave.

Krupanj, Mačkov kamen 3, plato ispred Biblioteke Politika Krupanj.

Ljubovija, Vojvode Mišića broj 45, plato ispred zgrade opštine.

Mali Zvornik, Donja Borina, plato kod crkve.

Bogatić, ispred zgrade opštinske uprave.

Valjevo, centar sela Kamenica.

Ub, Gradski trg.

Lajkovac, dve lokacije:

– ul. Vuka Karadžića broj 21, ispred sportske hale, i

– Bogovađa, kod Doma.

Mionica, ulica dr Jove Aleksića broj 12, ispred biblioteke.

Osečina, Trg Braće Nedića.

Ljig, Trg Vojvode Mišića.

Smederevo, Karađorđeva broj 5-7, plato ispred Centra za kulturu.

Velika Plana, Branka Radičevića broj 6, plato ispred Centra za kulturu „Masuka“.

Smederevska Palanka, Trg kulture.

Požarevac, Sinđelićeva ulica.

Kostolac, plato ispred Doma omladine.

Kučevo, centar, plato ul. Svetog Save.

Kučevo, Voluja selo.

Žagubica, centar, ispred zgrade Opštine.

Petrovac na Mlavi, plato ispred sportske hale, Jovana Jovanovića Zmaja broj 3.

Žabari, centar, ispred zgrade Opštine.

Malo Crniće, centar, Bajlonijeva bb.

Veliko Gradište, centar grada, Voje Bogdanovića broj 4.

Golubac, centar grada, Golubački trg.

Kragujevac, tri lokacije:

– Sokolana – MZ Stara radnička kolonija,

– prodavnica Morava – MZ Cerovac i

– Dom kulture Poskurice – MZ Poskurice.

Knić, Trg Stevana Knićanina, park ispred Doma kulture.

Aranđelovac, Žućin parkić.

Rača, ulica Karađorđeva broj 48, plato ispred Kulturnog centra.

Batočina, park pored crkve rođenja Presvete Bogorodice.

Lapovo, Trg Kralja Aleksandra, ispred zgrade Opštine.

Jagodina, Kulturni centar, ulica Kneginje Milice broj 21, ispred Kulturnog centra.

Paraćin, Sunčani trg kod fontane.

Ćuprija, gradski trg Stefan Prvovenčani.

Svilajnac, Park prijateljstva, Trg heroja broj 2.

Despotovac, Despota Stefana Lazarevića broj 2, Centar za kulturu.

Rekovac, ulica Svetozara Markovića broj 2, parking iza zgrade Opštine.

Bor, ispred Studentskog centra Bor, Kralja Petra I broj 14.

Kladovo, plato ispred Doma kulture, Dunavska broj 7.

Negotin, ispred Hale sportova, Trg Đorđa Stanojevića broj 5.

Majdanpek, ispred Komercijalne banke, 28. marta broj 2.

Donji Milanovac, Kralja Petra I, kod benzinske pumpe.

Zaječar, plato ispred pozorišta, Timočke bune broj 16.

Knjaževac, ispred Doma kulture „Knjaževac“, Branka Radičevića broj 1.

Sokobanja, Svetog Save bb, pored male škole, na šetalištu kod slova „Sokobanja“.

Boljevac, trg Radovana Glavinića, ulica Kralja Aleksandra.

Užice – Sevojno, spomenik palim borcima NOB-a (pored OŠ “Aleksa Dejović“).

Prijepolje, na opštinskom trgu ispred Doma kulture.

Prijepolje, Kolovrat selo.

Požega, Knjaza Miloša broj 8.

Arilje, Svetog Ahilija broj 52, ispred zgrade Opštine Arilje.

Bajina Bašta, trg Dušana Jerkovića.

Nova Varoš, na platou ispred opštine.

Nova Varoš, Kokin brod, prigrad.

Sjenica, Plato ispred bioskopa, ulica Trg Svetozara Markovića.

Priboj, na opštinskom trgu ispred hotela „Lim“.

Priboj, Pribojska banja.

Čačak, Župana Stracimira, plato ispred Gradske uprave.

Zablaće, Zablaće bb, ispred vrtića „Maslačak“.

Gornji Milanovac, ulica Vojvode Milana Obrenovića broj 6, ispred Doma kulture.

Lučani, ulica Jugoslovenske Armije broj 5, ispred opštine Lučani.

Kraljevo, dve lokacije:

– Trg Jovana Sarića i

– selo Ratina.

Vrnjačka Banja, dve lokacije:

– vrnjačka Promenada i

– selo Gračac, ulica Svetosavska.

Novi Pazar, ulica Njegoševa broj 32.

Kruševac, ulica Balkanska broj 63 (kod kružnog toka).

Brus, ulica Bratislave Petrović broj 15, park ispred Centra za kulturu.

Trstenik, Omladinski trg.

Varvarin, ulica Jove Kursule broj 34, centar grada kod Doma kulture.

Ćićevac, plato ispred srednje ekonomske škole.

Aleksandrovac, Trg Oslobođenja, centar grada.

Niš, park 7. jula.

Aleksinac, ulica Dušana Trivunca broj 64, plato kod spomenika Nato žrtvama.

Doljevac, ulica Nikole Tesle broj 55, ispred platoa javne biblioteke.

Gadžin Han, trg ispred opštine.

Merošina, kod PU Poletarac.

Ražanj, trg u centru, ispred zgrade opštine.

Svrljig, ulica Bore Price broj 2, kod Kulturnog centara.

Prokuplje, dve lokacije:

– trg Topličkih junaka i

– selo Mikulovac, centar sela.

Kuršumlija, ulica Svete Ane, gradski trg.

Blace, plato kod Kulturnog centra „Drainac”.

Žitorađa, dve lokacije:

– ulica Topličkih heroja, ispred zgrade Opštine i

– selo Đakus, centar sela.

Pirot, tri lokacije:

– malo selo Trnjana,

– prigradsko naselje Gradašnica i

– gradsko naselje Barje, kod Rode.

Babušnica, park u centru.

Bela Palanka, dve lokacije:

– ekološko-rekreativni centar Banjica i

– selo Mokra.

Dimitrovgrad, centar grada.

Leskovac, Koste Stamenkovića bb, na platou ispred Doma kulture.

Leskovac, Gradski trg, Trg Revolucije.

Vučje, ulica Koste Stamenkovića bb, na platou ispred Doma kulture.

Lebane, dve lokacije:

– Cara Dušana broj 92, pešačka zona ispred NLB Banke i

– selo Cekavica, centar sela.

Bojnik, Trg slobode, od centra Bojnika do sportske hale.

Vlasotince, Trg Oslobođenja broj 12, plato ispred zgrade Opštine.

Medveđa, Gradski trg, ulica Kralja Milana broj 36.

Crna Trava.

Vranje, dve lokacije:

– raskrsnica ulica Ive Lole Ribara i Partizanske i

– selo Tibužde, centar sela.

Bosilegrad, ulica Georgi Dimitrova i Maršala Tita.

Vladičin Han, dve lokacije:

– ulica Svetosavska, park u centru i

– selo Mazarać, centar sela.

Bujanovac, Trg Karađorđa Petrovića.

Trgovište, Trg Kralja Petra broj 4.

Preševo, ulica Dimitrija Tucovića.

Uskoro opširnije o ostalim lokacijama skupova!

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ranije da će danas, 11. oktobra, širom zemlje biti organizovani skupovi u znak protivljenja blokadama i nasilju, ali i kao snažna podrška Srbima na Kosovu i Metohiji.

„Ovog puta okupljanja neće biti samo poruka 'stop blokadama', već i znak solidarnosti i podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji“, izjavio je Vučić tokom obilaska beogradske Ložionice.

On je precizirao da ga je o planu organizacije obavestio Centar za društvenu stabilnost, koji je i zvanični organizator skupova. Prema njegovim rečima, skupovi neće svuda počinjati u isto vreme, već će se održavati u različitim terminima — negde u 16, negde u 17, a ponegde i u 18 časova.

„Ono što mi je rečeno jeste da će ovog puta okupljanja biti u najvećem broju mesta do sada, čak i u mnogim selima širom Srbije. Ljudi će izaći da pokažu svoje jedinstvo, da pruže podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali i da jasno kažu ‘ne’ nasilju i ‘ne’ blokadama“, poručio je predsednik.