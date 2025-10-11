Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike, Miloš Vučević, izjavio je gostujući na televiziji Pink da se Srbija nalazi u teškoj geopolitičkoj situaciji između interesa Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije.

- Gospodin Djukov je prvi čovek "Gasprom njefta" i neko ko je direktno naslonjen na sam vrh Kremlja. Nije laka pozicija Srbije, nalazimo se na šahovskoj tabli između dva velemajstora, SAD i Rusije, koji igraju svoju geopolitičku igru, a mi smo samo jedno polje. Nezavidna situacija, ničim izazvana od Srbije niti od naših aktivnosti. Ovo je klasičan primer kada ste kolateralna šteta - rekao je Vučević.

On je istakao da je predsednik Aleksandar Vučić "vrlo jasno izneo sve podatke koje je mogao da podeli sa građanima" i da je Srbija do sada uspela više puta da odloži uvođenje sankcija.

- Uspeli smo da odložimo sankcije gotovo sedam, osam meseci. Ono što je tragikomično jeste da Vučića za sankcije NIS-u optužuju upravo oni koji su taj NIS prodavali. Srbija ne može da utiče na dogovore Trampa i Putina. Nama je gas potreban. Svi moraju da razumeju da američke sankcije imaju ozbiljne posledice, automatski sve banke i prevoznici prestaju da sarađuju sa kompanijom na koju su sankcije uvedene, a to se sada odnosi i na pitanje JANAF-a – objasnio je Vučević.

On je dodao da očekuje da država pronađe najbolje rešenje i pokaže "principijelnost i odgovornost prema svim partnerima".

- Nadam se da će država iznaći najbolje rešenje, a da pokažemo principijelnost i poštovanje pravnog poretka. Srbija treba da pokaže brigu prema partnerima, ali bi bilo dobro da i američka i ruska strana pokažu razumevanje za srpsku poziciju. Mislim da Amerikanci ne haju, a Ruska Federacija ne gleda da li treba da povuče potez više da sačuva tradicionalnog prijatelja kao što je Srbija. Mi smo između dva velika igrača i moramo da sačuvamo sebe – poručio je Vučević.

Vučević je dodao da su se "odmah javili susedi da budu spasioci", ali da situacija u vezi sa NIS-om ne ugrožava energetski sistem Srbije.

- Djukov dolazi sa punim kapacitetom za razgovore sa predsednikom. Važno je da građani znaju da ima dovoljno goriva, ništa nije stalo. U NIS-u radi 5.000 ljudi sa visokim platama i predsednik Vučić je insistirao da ta kompanija ne povlači radikalne poteze prema zaposlenima – istakao je Vučević.

Govoreći o unutrašnjoj situaciji, lider naprednjaka je poručio da je sada vreme za smirenost i racionalnost.