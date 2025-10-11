Slušaj vest

U AP Kosovo i Metohija sutra se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije.

Biračka mesta se otvaraju u 7.00 sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19.00 časova. Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata.

Izborna kampanja počela je 13. septembra i završava se neposredno pre otvaranja biračkih mesta, sutra u 6.59 sati. Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, od kojih na Kosovu i Metohiji 2.025.105, a van Kosova i Metohije 43.993.

Izbori će biri organizovani u 938 biračkih centara sa ukupno 2.625 biračkih mesta, od čega 910 biračkih centara za redovno glasanje sa 2.571 biračkim mestom i 38 biračkih centara za uslovno glasanje sa 54 biračka mesta.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od privremenih institucija u Prištini. Na glasačkim mestima dobijaće se dva listića: jedan žute boje, koji je za izbor predsednika opštine i drugi plavi, na kome će biti nazivi političkih subjekata koji učestvuju na izborima za skupštine opština.

Na izborima učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa, a najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 170.

Predstavnici Srpske liste tokom kampanje su isticali da su predstojeći izbori sudbonosni za Srbe na KiM i da Srbi na njima moraju da pokažu jedinstvo i pruže podršku Srpskoj listi, da olovkom smene albanske nelegitimne gradonačelnike i da opštine na severu KiM vrate u svoje ruke, a potvrde pobede u šest opština južno od Ibra.