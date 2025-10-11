- Naš je posao da gledamo živote ljudi, da ne narušavamo osnovne temelje, principe pava i pravde. Možda je Dubravka oštrije nastupila nego što bi trebalo jer ima još prostora za razgovore. Ja ću u ponedeljak sa Djukovim izneti neke od naših ideja za koje smatram da su povoljne za rusku stranu. Da li će Rusi prihvatiti ili ne, nisam siguran . Važno je da i ljudi saznaju koliko je Srbija fer prema našim ruskim prijateljima - rekao je predsednik Aleksandar Vučić .

- Stiže druga vest iz Moskve, da su nam ponudili ugovor za gas do Nove godine. Ja sam rekao da je to razočaravajuća vest za nas, jer smo očekivali da bude produžen do maja i jer smo uvek bili više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu. Zašto do Nove godine? Zato što žele time da nam kažu da ako budemo izvršili nacionalizaciju NIS ili bilo šta drugo, mi možemo da vam isečemo gas 31. decembra. To je za mene loša poruka u svakom smislu. Amerikanci su mi rekli da potpišem, da neće uvoditi nikakve sankcije, samo da izvršimo nacionalizaciju. Mi nismo komunistička zemlja i to je poslednja stvar koju možemo da uradimo. Ja svoju reč za to nisam mogao da dam - ispričao je predsednik.