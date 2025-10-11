VUČIĆ POZVAO NAROD DA U ŠTO VEĆEM BROJU PODRŽI SRBE SA KiM: Predsednik o današnjim velikim skupovima širom zemlje
Takođe je pozvao građane da danas izađu u što većem broju na skupove podrške Srbima sa KiM.
On je rekao da ne zna da li će i on učestvovati na skupovima zbog obaveza koje ima.
- Ne znam gde ću i da li ću biti. Nadao sam se da ću biti na jugu Srbije, da odem i na utakmicu, ali je to nemoguće. Pozivam građane da danas u što većem broju pruže podršku - rekao je Vučić.
Prema njegovim rečima i najavljeni broj od 200.000 ljudi na tim skupovima je veliki, kao i da je teško okupiti toliki broj ljudi.
- Kada su držali skupove po celoj Srbiji za koje su govorili da su nepregledne mase, rekord koji su oborili bila je 89.000 ili 91.000 u celoj Srbiji, ne računajući skup u Beogradu na kome je prema policijskim podacima bilo 107.000, prema podacima BIA-e 90 i nešto hiljada - rekao je Vučić.