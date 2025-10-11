Slušaj vest

Takođe je pozvao građane da danas izađu u što većem broju na skupove podrške Srbima sa KiM.

On je rekao da ne zna da li će i on učestvovati na skupovima zbog obaveza koje ima.

- Ne znam gde ću i da li ću biti. Nadao sam se da ću biti na jugu Srbije, da odem i na utakmicu, ali je to nemoguće. Pozivam građane da danas u što većem broju pruže podršku - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima i najavljeni broj od 200.000 ljudi na tim skupovima je veliki, kao i da je teško okupiti toliki broj ljudi.