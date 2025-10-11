Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je danas da se Srbija nalazi pod ozbiljnim pritiskom i da je suočena sa planiranim pokušajima destabilizacije.

- Naša zemlja je u opasnosti i nalazi se pod velikim udarom. Na to upozoravamo već 11 meseci, kada smo govorili da su svi unutrašnji nemiri planski izazvani kako bi se Srbija iscrpela i dočekala epilog kao oslabljena. Svedoci smo da Turska pokušava da povrati svoj uticaj na Balkanu. Još je izjava Redžepa Tajipa Erdogana iz 2013. godine, kada je rekao da je "Kosovo Turska, a Turska Kosovo", nagovestila na koji način Ankara gleda na pitanje Kosova i Metohije - rekla je ministarka u jutarnjem programu TV Pink.

Stamenkovski je podsetila da su "Albanci bili poluga turskog uticaja na Balkanu" i da su, kako kaže, "poslednji stubovi odbrane Osmanske imperije" u ovom delu sveta.

- Moramo se toga setiti kako bismo razumeli današnji odnos. Rezolucija 1244 i dalje je na snazi i jasno propisuje okvire, a sve što je od tada rađeno predstavlja brutalno kršenje te rezolucije - naglasila je ona.

Ministarka Stamenkovski Foto: screenshot pink tv

Ministarka je istakla da Turska ne naoružava Kosovo defanzivnim, već ofanzivnim sredstvima.

- Postavlja se pitanje: s kim to Kurti planira da ratuje? Šta će mu dronovi koji mogu da nose eksploziv i napadačko oružje, i to od države koja upravo preuzima upravljanje nad KFOR-om? - upitala je Stamenkovski.

Ona je ocenila da su svi ovi potezi usmereni na otežavanje života Srba na Kosovu i Metohiji.

- Sve se to dešava u susret lokalnim izborima na KiM. Isporuka dronova je obavljena tri meseca ranije od planiranog. Erdogan pokušava da se ponaša sultanski, dok Kurti svoju nezavisnost traži pod okriljem velikih sila. Kada bismo mi u Srbiji organizovali izbore u takvoj atmosferi, ne bi bilo nijednog predstavnika iz EU koji to ne bi komentarisao - rekla je ona.

Stamenkovski je pozvala građane da pruže podršku Srbima na Kosovu i Metohiji.