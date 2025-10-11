Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da će danas na više od 200 lokacija širom Srbije građani protiv blokada poslati snažnu, jasnu i nedvosmislenu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji.

- Danas ćemo na više od 200 lokacija širom naše Srbije poslati snažnu, jasnu i nedvosmislenu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, koji trpi neviđeni teror od strane lažnog premijera Kurtija, lažne države Kosovo. Za razliku od svih onih političkih štetočina poput Borka Stefanovića, koji sada horski traže zabranu Srpske napredne stranke plašeći se njene moći jer je samo i jedino u službi našeg naroda i naših nacionalnih interesa, a kriju kakvu su oni imali ulogu u uništavanju naše države, otimanju Kosova i Metohije i prodaji državnih resursa poput Naftne industrije Srbije - naglasila je na Instagramu Mesarović i dodala:

- Da ima barem malo obraza, taj čovek ne bi narodu izlazio na oči posle sve štete koju mu je naneo dok je kao državni funkcioner “spasavao” Srbe na Kosovu i Metohiji. Nikada nikoga on nije ni spasio ni odbranio. Borko Stefanović je potpisao svaku želju Prištine, a mi danas ne možemo da se izvučemo od njegovih katastrofalnih poteza. Borko Stefanović je “branio” Kosovo i Metohiju tako što je molio SAD da se ne proglašava nezavisnost lažne države Kosovo, dok Boris Tadić ne pobedi na izborima. Život i budućnost Srba na Kosovu i Metohiji su prodali zarad ostanka na funkcijama.

Ministarka je upitala i zašto ćuti Borko Stefanović o tome kako je 2008. godine učestvovao u prodaji NIS-a, po mnogo nižoj ceni od procenjene.

- Borko Stefanović je bio određen od strane države da bude posrednik u pregovorima oko prodaje NIS-a. I tu je imao glavnu ulogu! Kako se u narodu kaže, prodao je porodičnu srebreninu kao gvožđe. Da li se onda Borko Stefanović uopšte smatra političarem, ili izdajnikom koji je prodavao naše nacionalno blago poput NIS-a i naše Kosovo u Metohiju!? Za razliku od njihovog vremena - lopova i uništitelja, naša Srbija više nikome ne prodaje svoje nacionalno blago, ne krije svoje žrtve, ne prodaje svoj narod! Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem je hrabra, slobodarska zemlja koja štiti isključivo svoje nacionale interese! Srbija neće stati - zaključila je ministarka.