RAMPA ZA KANDIDATA PREDSEDNICE VRHOVNOG SUDA JASMINE VASOVIĆ: Izborna komisija odbila kandidaturu Snežane Bjelogrlić za VS S
Kako saznaje Kurir, Izborna komisija je glasovima 4 prema 1 odbila kandidaturu Snežane Bjelogrlić, kojoj uskoro ističe mandat u VS S.
Ona je kandidaturu, prema nezvaničnim saznanjima, podnela za člana VS S ispred osnovnih sudova, a najjaču podršku joj je navodno dala lično predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović.
Podsetimo, protiv Bjelogrlić je krajem jula Agenciji za sprečavanje korupcije podneta prijava sa zahtevom da ispita postojanje sukoba interesa, jer je na elektronskoj sednici Visokog saveta sudstva, koja je održana 11. jula 2025. godine, za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Ivanjici izabran njen suprug Petar Bjelogrlić.
Bjelogrlić pre izbora za članicu Visokog saveta sudstva bila predsednica tog istog Osnovnog suda u Ivanjici, što je izazvalo sumnje da su izborom njenog supruga potpuno obesmišljeni ustavni amandmani iz 2022. godine.