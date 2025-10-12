Slušaj vest

Izbor predsednika stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića za potpredsednika skupštine privremenih prištinskih institucija potpuno je nelegalan potez Aljbina Kurtija da se održi na vlasti i suprotan svim prištinskim aktima i predstavlja brutalno kršenje izborne volje srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Marginalizacija

Umesto da Srpska lista, koja sa devet od deset garantovanih poslanika ima ubedljiv legitimitet, predstavlja Srbe, potpredsedničko mesto u parlamentu Kurti je dodelio Rašiću, koji ima samo jedan poslanički mandat.

kurti.jpg
Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Printscreen lajmi.net

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže za Kurir da je očigledna namera Kurtija da poništi izbornu volju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i marginalizuje Srpsku listu.

- Ne prihvata rezultate tih izbora kada je u pitanju srpski narod i želi da u potpunosti marginalizuje Srpsku listu i spreči je da se aktivno bori za interese i opstanak srpskog naroda u privremenim institucijama KiM. Taj potez pokazuje da Kurti u političkom smislu ima pravu patološku mržnju prema Srbima i da jednostavno šalje poruku da Srbima nije mesto na KiM. Njegova politika za konačni cilj ima da etnički očisti Kosovo i Metohiju od Srba. Užasno je zabrinjavajući podatak da je 20 odsto Srba poslednjih nekoliko godina zbog terora koji on sprovodi, posebno na severu, napustilo Kosovo i Metohiju - naglasio je Drecun.

milovan drecun.jpg
Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

On upozorava da i druge albanske opozicione stranke imaju gotovo isti cilj i sada su saučesnici u poništavanju izborne volje srpskog naroda.

Vodeći politički subjekt

- Niko od njih ne želi da prihvati Srpsku listu kao vodeći politički subjekt koji jedini ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori za njegove interese. Kurti jednostavno želi da ima umesto Srpske liste nekog poslušnog Srbina, kao što je Rašić, koji će se starati da zaštiti interese Prištine, a ne srpskog naroda, i koji treba da bude pokriće za Kurtijevu priču o multietničnosti na Kosovu. Preko takvih pojedinaca on stvara privid, a oni nemaju nikakvu političku snagu i nikoga ne predstavljaju. Jedinu političku snagu u ime srpskog naroda ima Srpska lista, ali on to želi da koliko je god moguće marginalizuje i da poništi - smatra Drecun.

Podsetimo, Rašić je izabran u petak, pošto prethodno nijedan od devet kandidata Srpske liste nije dobio potreban broj glasova. Srpska lista je prvo predložila Slavka Simića, a potom poslanike Zlatana Eleka, Ljiljanu Stevanović, Vericu Ćeranić, Miljanu Nikolić, Branislava Nikolića, Stefana Kovačevića, Srđana Popovića i Igora Simića, ali niko od njih nije dobio potreban broj glasova. Srpska lista najavila je žalbu na ovu odluku.

Ustavni sud u Prištini ranije je, nakon žalbe Srpske liste, presudio da parlament nije konstituisan dok se ne izabere potpredsednik iz srpske zajednice, kao i da predlog za kandidata mora dati većina srpskih poslanika.

Ne propustitePolitikaSUTRA LOKALNI IZBORI NA KIM: Srpska lista pod brojem 170
Izbori KiM.jpg
PolitikaŠTA SE KRIJE IZA ZABRANE SRPSKIM MEDIJIMA DA IZVEŠTAVAJU SA IZBORA NA KiM? Kurti šalje poruku Srbima da će na svaki način pokušavati da ih odvoji od matice!
Aljbin Kurti.jpg
SRBI NA KIM"KRŠENJE PRAVA SRPSKOG NARODA" Simić: Srpska lista će se žaliti na odluku skupštine u Prištini da izabere Rašića za potpredsednika
Screenshot 2025-09-25 104238.jpg
SRBI NA KIMJOŠ JEDNA PROVOKACIJA KURTIJEVOG REŽIMA: Prekrečene tribine u bojama srpske zastave na terenu u Brđanima
Screenshot 2025-10-08 132929.jpg