Izbor predsednika stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića za potpredsednika skupštine privremenih prištinskih institucija potpuno je nelegalan potez Aljbina Kurtija da se održi na vlasti i suprotan svim prištinskim aktima i predstavlja brutalno kršenje izborne volje srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Marginalizacija

Umesto da Srpska lista, koja sa devet od deset garantovanih poslanika ima ubedljiv legitimitet, predstavlja Srbe, potpredsedničko mesto u parlamentu Kurti je dodelio Rašiću, koji ima samo jedan poslanički mandat.

Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Printscreen lajmi.net

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže za Kurir da je očigledna namera Kurtija da poništi izbornu volju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i marginalizuje Srpsku listu.

- Ne prihvata rezultate tih izbora kada je u pitanju srpski narod i želi da u potpunosti marginalizuje Srpsku listu i spreči je da se aktivno bori za interese i opstanak srpskog naroda u privremenim institucijama KiM. Taj potez pokazuje da Kurti u političkom smislu ima pravu patološku mržnju prema Srbima i da jednostavno šalje poruku da Srbima nije mesto na KiM. Njegova politika za konačni cilj ima da etnički očisti Kosovo i Metohiju od Srba. Užasno je zabrinjavajući podatak da je 20 odsto Srba poslednjih nekoliko godina zbog terora koji on sprovodi, posebno na severu, napustilo Kosovo i Metohiju - naglasio je Drecun.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

On upozorava da i druge albanske opozicione stranke imaju gotovo isti cilj i sada su saučesnici u poništavanju izborne volje srpskog naroda.

Vodeći politički subjekt

- Niko od njih ne želi da prihvati Srpsku listu kao vodeći politički subjekt koji jedini ima legitimitet da govori u ime srpskog naroda i da se bori za njegove interese. Kurti jednostavno želi da ima umesto Srpske liste nekog poslušnog Srbina, kao što je Rašić, koji će se starati da zaštiti interese Prištine, a ne srpskog naroda, i koji treba da bude pokriće za Kurtijevu priču o multietničnosti na Kosovu. Preko takvih pojedinaca on stvara privid, a oni nemaju nikakvu političku snagu i nikoga ne predstavljaju. Jedinu političku snagu u ime srpskog naroda ima Srpska lista, ali on to želi da koliko je god moguće marginalizuje i da poništi - smatra Drecun.

Podsetimo, Rašić je izabran u petak, pošto prethodno nijedan od devet kandidata Srpske liste nije dobio potreban broj glasova. Srpska lista je prvo predložila Slavka Simića, a potom poslanike Zlatana Eleka, Ljiljanu Stevanović, Vericu Ćeranić, Miljanu Nikolić, Branislava Nikolića, Stefana Kovačevića, Srđana Popovića i Igora Simića, ali niko od njih nije dobio potreban broj glasova. Srpska lista najavila je žalbu na ovu odluku.