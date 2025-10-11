oštro
NOVI RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA! Goran Ješić udario na studente blokadere, pogledajte kako ih ismeva
Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić, udario je na studente blokadere!
Naime, on je podelio objavu studenata blokadera u kojoj pozivaju na skup podrške "kolegama i sunarodnicima sa Kosova i Metohije", uz podrugljiv komentar: "posle odbrane Kosova idemo za Knin!"
Inače, blokaderi su nakon najave da će građani protiv blokada održati skupove podrške Srbima na KiM brže-bolje organizovali sopstvenu verziju skupa podrške sunarodnicima sa Kosmeta.
Toliko daleko su otišli u tom prepisivanju, da su upotrebili i poznatu frazu koju koristi predsednik Srbije Aleksandar Vučić "Predaja nije opcija".
