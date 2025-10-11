Slušaj vest

Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić, udario je na studente blokadere!

Naime, on je podelio objavu studenata blokadera u kojoj pozivaju na skup podrške "kolegama i sunarodnicima sa Kosova i Metohije", uz podrugljiv komentar: "posle odbrane Kosova idemo za Knin!"

Inače, blokaderi su nakon najave da će građani protiv blokada održati skupove podrške Srbima na KiM brže-bolje organizovali sopstvenu verziju skupa podrške sunarodnicima sa Kosmeta.

Toliko daleko su otišli u tom prepisivanju, da su upotrebili i poznatu frazu koju koristi predsednik Srbije Aleksandar Vučić "Predaja nije opcija".

Ne propustitePolitikaBORKO STEFANOVIĆ NIKAD NIKOGA NIJE SPASIO, POTPISAO JE SVAKU ŽELJU PRIŠTINE! Ministarka Mesarović oštro odgovorila opozicionaru
Screenshot 2025-10-08 185631.jpg
PolitikaSRBIJA IZLOŽENA KOORDINISANOM PRITISKU: Jasna veza između spoljnih uticaja i unutrašnjih pobuna blokadera
IMG-20250908-WA0033.jpg
PolitikaEVO ŠTA JE OSTALO IZA BLOKADERA: Pogledajte brojke o upisu brucoša iz Srbije na fakultete u Sloveniji - i to za samo jedan grad
IMG-20250329-WA0080.jpg
PolitikaRASULO I NA LOKALU! Đilasov funkcioner priznao da studenti blokaderi u Negotinu nisu hteli na listu sa blokaderskom opozicijom (VIDEO)
Screenshot 2025-10-10 122619.png