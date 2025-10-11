Politika
ŠAKA JADA SE OKUPILA U NOVOM SADU: Blokaderi i vojvođanski separatisti žele da spreče skupove podrške Srbima na KiM, došli u malom broju (FOTO)
Slušaj vest
NOVI SAD - Mala grupa blokadera i vojvođanskih separatista okupila se danas na tri lokacije u Novom Sadu - Novo Naselje, Detelinara i Sremska Kamenica.
Naime, blokaderi su se na ovim lokacijama okupili s namerom da spreče skupove podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.
Blokaderi u NS Foto: Kurir
Vidi galeriju
Kako se može videti na fotografijama, okupilo se svega nekoliko desetina učesnika, što je znatno manje od broja koji su očekivali.
Kurir.rs
32 · Reaguj
Komentariši