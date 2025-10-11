Slušaj vest

NOVI SAD - Mala grupa blokadera i vojvođanskih separatista okupila se danas na tri lokacije u Novom Sadu - Novo Naselje, Detelinara i Sremska Kamenica.

Naime, blokaderi su se na ovim lokacijama okupili s namerom da spreče skupove podrške Srbima na Kosovu i Metohiji.

Blokaderi u NS Foto: Kurir

Kako se može videti na fotografijama, okupilo se svega nekoliko desetina učesnika, što je znatno manje od broja koji su očekivali.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaBORKO STEFANOVIĆ NIKAD NIKOGA NIJE SPASIO, POTPISAO JE SVAKU ŽELJU PRIŠTINE! Ministarka Mesarović oštro odgovorila opozicionaru
Screenshot 2025-10-08 185631.jpg
PolitikaSRBIJA IZLOŽENA KOORDINISANOM PRITISKU: Jasna veza između spoljnih uticaja i unutrašnjih pobuna blokadera
IMG-20250908-WA0033.jpg
PolitikaEVO ŠTA JE OSTALO IZA BLOKADERA: Pogledajte brojke o upisu brucoša iz Srbije na fakultete u Sloveniji - i to za samo jedan grad
IMG-20250329-WA0080.jpg
PolitikaRASULO I NA LOKALU! Đilasov funkcioner priznao da studenti blokaderi u Negotinu nisu hteli na listu sa blokaderskom opozicijom (VIDEO)
Screenshot 2025-10-10 122619.png