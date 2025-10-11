Politika
GRAĐANI PROTIV BLOKADA OKUPILI SE I U RATINI: "Da pokažemo da smo jedinstven narod i da smo uz naš narod na KiM" (VIDEO)
Slušaj vest
U Ratini kod Kraljeva okupio se veliki broj građana protiv blokada da podrži naš narod na KiM.
"Okupili smo se da pošaljemo poruku dostojanstva i jedinstva. Srbija želi rad, stabilnost i napredak, a je blokade i sukobe. Okupili smo se da pokažemo da smo jedinstven narod i da smo uz naš narod na KiM", kaže jedna građanka.
Građani protiv blokada okupljaju se danas kako bi pružili podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.
31 · Reaguj
2